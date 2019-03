Construção do novo planejamento estratégico para os próximos 5 anos é destacado pelo presidente do TRT14 em abertura de Encontro de Magistrados

Durante a solenidade de abertura do XXVII Encontro Institucional de Magistrados da Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre, na segunda-feira (18), no auditório do L’Acordes Hotel, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, desembargador Osmar J. Barneze, conclamou os magistrados para construir um novo planejamento estratégico participativo para os próximos cinco anos.

Barneze citou em seu discurso que o atual plano encontra-se em fase final, necessitando a participação de todos os atores que fazem parte da Justiça do Trabalho. “Precisamos, unidos, dentro de uma análise prospectiva elaborar esse novo planejamento estratégico participativo, definindo os destinos da nossa instituição”, ressaltou.

Na ocasião, o presidente agradeceu os presentes por atenderem ao chamamento da coordenadora do evento, a Escola Judicial – EJUD, e desejou uma semana de bons estudos, interação, participação e congraçamento.

O diretor da Escola Judicial, desembargador Francisco José Pinheiro Cruz, também deu as boas vindas aos magistrados e evidenciou a programação do Encontro com vistas ao desenvolvimento dos principais temas em voga na Justiça do Trabalho. “Vivemos um momento de consolidação da reforma trabalhista, cujos temas relacionados são importantes para que nossa justiça preste o melhor serviço ao cidadão”, registrou.

Também como parte da mesa, o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 14ª Região (Amatra 14), Antônio César Coelho, evidenciou a realização de mais um encontro. “Desafios imensos se apresentam, e com eles nossa necessidade de realinhamento”, afirmou.

Palestra de abertura

O primeiro painel do XXVII Encontro tratou sobre o tema “Controle de Convencionalidade”, com o docente Valério Mazzuoli, que é pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Clássica de Lisboa.

Na sequência, o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Mato Grosso), Edson Bueno de Souza, palestrou sobre “Controle de Convencionalidade e sua Aplicação na Seara Laboral”.

Programação

A programação que segue até sexta-feira (22) prevê palestras sobre acordos extrajudiciais com pedido de homologação pela Justiça do Trabalho, produção antecipada de provas, gestão dos riscos psicossociais ocupacionais e a promoção do meio ambiente psicologicamente hígido, ativos financeiros, bloqueios judiciais e sentença líquida.

Na quinta-feira (21), o Encontro acontece junto com a 1ª Reunião de Análise da Estratégia 2019, sob a coordenação da Secretaria de Gestão Estratégica do TRT14. Na oportunidade será apresentado um panorama administrativo e financeiro do Regional para os próximos anos, bem como haverá debates sobre metas e a equalização da força de trabalho.

Na sexta-feira (22), o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) e juiz do Trabalho do TRT da 15ª Região (Campinas/SP), Guilherme Guimarães Feliciano, fechará o Encontro com a palestra sobre o “Futuro da Justiça do Trabalho”.

Assessoria de Comunicação

Secom/TRT14 (Luiz Alexandre)