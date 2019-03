Coronel Chrisóstomo visita Cone Sul e reafirma seu compromisso com a região

Neste final de semana, em visita ao interior do estado de Rondônia, o deputado federal Coronel Chrisóstomo pontuou algumas ações que pretende articular no Congresso Nacional para trazer melhorias aos municípios.

Entre as demandas estão, emenda parlamentar, regularização fundiária para os pequenos agricultores, melhorias das rodovias para o escoamento da produção, entre outras ações que trarão benefícios para a população.

Na oportunidade o deputado se colocou a disposição para atender as demandas dentro daquilo que for possível. “Estou disposto a trabalhar para atender as carências de nosso estado, seja no que tange as estradas ou regularização fundiária que são fatores principais para garantir a produção e fazer chegar ao consumidor final”, argumentou o parlamentar.

Sexta-feira (22) o deputado esteve no Cone Sul do estado, na companhia do empresário Jaime Bagatolli. Em Vilhena fez uma visita ao Hospital Regional; Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), sites de notícias, rádio e TV, onde reafirmou o compromisso com a região.

Neste sábado (23), o parlamentar visitou os municípios de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras onde se reuniu com os prefeitos e se colocou à disposição para ajudar nas demandas dos municípios. “Vamos buscar melhorias junto ao governo federal para garantir o desenvolvimento dos nossos municípios”, pontuou o deputado.

Assessoria de Imprensa

Daniel Santana