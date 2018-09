Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia recebe novo comandante geral

A Cerimônia de Passagem de Comando do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia ocorreu nesta segunda-feira (24). O Coronel BM Demargli da Costa Farias assumiu a direção da corporação, substituindo o Coronel BM Felipe Santiago Chianca Pimentel, que comandava a Instituição de Segurança Pública desde abril de 2017.

A solenidade foi marcada pela condução do comando geral realizada pelo Coronel BM Chianca ao Coronel BM Farias, presidida pelo governador do Estado, Daniel Pereira.

Segundo o governador, Rondônia conseguiu avançar na política de valorização dos militares através de leis que permitem a promoção desses profissionais para que tenham condição de prestar o devido serviço à população e elogiou as medidas adotadas pelo Corpo de Bombeiros. ‘‘Eu só tenho a agradecer a contribuição do coronel Chianca e nós achamos agora por bem que o coronel Farias, que estava pronto para ir para reserva, assuma o comando e esperamos que ele possa cumprir da melhor forma essa nova missão como ele cumpriu todas as outras’’, disse.

Assumindo o comando geral, o coronel BM Farias falou sobre a intenção de dar continuidade ao planejamento do comando anterior. “A ascensão do comando representa o ápice do oficialato para os que são oriundos da Polícia Militar no Corpo de Bombeiros. Acredito que quando se assume uma posição de comandante geral, você tem a responsabilidade de fazer essa Instituição melhorar com as ideias que você tem.”

Comandante

Oficial oriundo do Exército Brasileiro, realizou o Curso de Adaptação de Oficiais da PMRO onde ingressou no ano de 1995. Em 1996 incorporou as fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia CBMRO, onde desempenhou diversas funções operacionais e administrativas. Atualmente ocupava a função de Subcomandante Geral do CBMRO.

A passagem foi realizada na sede do Comando Geral do Corpo de Bombeiros e contou com a presença de autoridades e convidados, além dos bombeiros da corporação.