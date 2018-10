Corpo de Bombeiros recebe dois caminhões para a frota de combate a incêndio

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia conta com mais dois reforços nas ações de combate a incêndios. Trata-se de dois caminhões tipo autotanque que foram entregues para a corporação pelo governador Daniel Pereira, durante solenidade realizada na manhã de segunda-feira, 22, no pátio do Comando Geral. Cada caminhão tem capacidade para 10 mil litros de água e custaram cerca de R$ 600 mil, cada.

Ao receber as chaves das viaturas das mãos do governador, o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Demargli da Costa Farias, ressaltou que está recebendo um maior poder de atuação do Corpo de Bombeiro. Ele antecipou que um dos caminhões irá reforçar a frota do 1º Grupamento de Bombeiros, em Porto Velho, e o outro será destinado para atender a região de Ariquemes.

“Estamos recebendo essas duas unidades lembrando que já recebemos outros que fazem parte de um conjunto de equipamentos inseridos no planejamento que fizemos pelo Corpo de Bombeiros para melhorar nossas atividades operacionais. São unidades de alta tecnologia que acompanham uma tendência do Corpo de Bombeiros. Somos uma instituição que acompanha produtos de alta qualidade e alta tecnologia. Isso tem sido mostrado nas aquisições que são feitas no transcorrer desses 20 anos de existência do Corpo Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. Hoje, estamos recebendo dois caminhões que têm um preço aproximado de R$ 600 mil do montante de aproximadamente R$ 1.200.000,00”, disse o comandante, lembrando que em breve o Corpo de Bombeiros estará recebendo o novo quartel do comando, bem como a nova aeronave.

O governador Daniel Pereira enfatizou que a aquisição de dois caminhões autotanque visa equipar e proporcionar melhor suporte às ações das atividades fins do Corpo de Bombeiros, garantindo uma maior rapidez no atendimento ao cidadão, tanto na Capital quanto no interior. O governador destacou o planejamento feito para a aquisição das duas viaturas ainda na gestão do então comandante da corporação, coronel Felipe Chianca, e que está sendo continuado pelo atual comandante coronel Farias, no intuito de manter o crescimento do Corpo de Bombeiro.

O autotanque é o veículo ideal para atender às funções de bombeiro em operações de combate a incêndios de pequenos e grandes portes, tendo como algumas características canhão monitor de acionamento manual ou elétrico, canhão de pára-choque controlado por joystick do interior da cabina do motorista e torre de iluminação.

Texto: Paulo Ricardo

Fotos: Jeferson Mota