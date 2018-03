Criação de peixe de Rondônia atrai investidores para construção de frigorífico

O potencial da piscicultura de Rondônia, em especial dos municípios localizados na região do Vale do Jamari, tendo como referência a cidade de Ariquemes, tem atraído os olhares de investidores para a construção de um frigorífico especializado no processamento do pescado cultivado no Estado.

Para apresentar o cenário da piscicultura em Rondônia, o diretor executivo da Superintendência de Desenvolvimento e Infraestrutura de Rondônia (SEDI), Pedro Teixeira Chaves, levou até Ariquemes o empresário Itelvino D. Oliveira para conversar com representantes da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA) e Associação dos Criadores de Peixe de Ariquemes e Região (Acripar).

O presidente da ACIA, Francisco Hidalgo Farina, explicou que estima-se que 50% da produção de peixe cultivado em tanques escavados estejam na região de Ariquemes. “Além do município de Ariquemes estar perto do principal centro produtivo de peixe de Rondônia, estamos localizados de forma estratégica no centro do Estado com várias possibilidades de escoamento da produção, seja pela hidrovia ou rodovia que leva em direção ao sudeste do país ou ao oceano pacífico”, argumentou.

Outra informação positiva da produção de peixe em Rondônia vem da Gerência de Pesca, Aquicultura e Manejo da Fauna da Secretaria de Meio Ambiente, contabilizando 94 mil toneladas de peixe produzidas em 2016 – os dados de 2017 ainda não estão disponíveis. Também destaca-se a quantidade de produtores de peixe, que já somam 4,5 mil produtores.

As informações deixaram o empresário Itelvino entusiasmado. “Estou levando uma ótima impressão de Ariquemes e da produção de peixe desta região. Já tinha informações sobre a piscicultura em Rondônia, mas conversar com produtores e com empresários daqui nos ajudam a tomar as decisões mais assertivas”, disse.

O empresário também está com projetos de industrialização de pescado no Pará e no Tocantins.

Também participaram da reunião o vice-presidente da Acripar Edson Sápiras, a assessora especial de Pesca da SEDI Ilce Santos, o gerente de piscicultura da Seagri Jander Plaça, o assessor jurídico da SEDI Carlos Alberto Coelho.

Assessoria de Comunicação

Luiz Martins