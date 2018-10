Crianças do Assentamento Joana D’arc recebem kits escolares da Justiça do Trabalho

No último dia 5, a Justiça do Trabalho entregou 300 kits escolares para o Assentamento Joana D’arc, a aproximadamente 110 km de Porto Velho/RO. A entrega foi feita pelo diretor-geral do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª (TRT-RO/AC) Região, Lélio Lopes, e pela chefe do Setor de Programas Sociais, Renata Crozariolli. As doações são para a festa do dia das Crianças que acontecerá no próximo dia 13.

Os kits são compostos por lápis grafite, borracha, caixa de lápis de cor e caderno. Os kits foram adquiridos com arrecadação do Bazar Solidário, realizado entre os dias 22 a 24 de agosto.

A professora da Escola Municipal José de Freitas, Poliana Teodoro de Jesus, que recebeu a doação para a referida unidade escolar situada na zona rural de Porto Velho, ressaltou a importância da parceria. “Todo ano acontece esse evento, e tudo que se fala de ‘festinha’ é muito bem-vindo, pois as crianças são muito carentes, então é muito importante”, afirmou.

São mais de 200 crianças matriculadas na escola, mas o evento é aberto a toda comunidade, abrangendo em torno de 300 ou mais crianças das cerca de 400 famílias que vivem da agricultura e pecuária.

“Ano passado o TRT doou brinquedos, e quando a Renata me falou que esse ano seriam kits escolares eu achei muito bom, porque é diferente, e pelas crianças serem carentes, ter um material escolar é uma imensa ajuda, é muito importante”, destacou Poliana.

