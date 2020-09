Defesa Civil emite alerta sobre aumento repentino do Rio Madeira nos próximos dias

A Defesa Civil Municipal de Porto Velho, alertou nesta sexta-feira (28) aos moradores da região ribeirinha e a população que faz uso da área dos entornos do rio Madeira que, conforme previsão meteorológica do CENSIPAM, a calha do rio sofrerá um aumento do nível das águas nos próximos dias.

O aumento do nível das águas do rio Madeira deve ocorrer devido a chegada, nos próximos dias, de um volume de água proveniente das cabeceiras dos rios Mamoré e Guaporé.

Por isso é extremamente necessário que a população fique atenta ao comunicado para que os moradores e usuários das margens do Rio Madeira tomem os devidos cuidados e precauções para não serem surpreendidos pelo súbito aumento do volume das águas.

Qualquer informação pode entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones 199, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira ou 99264-1163 a qualquer dia e hora.

Por Rondônia Agora