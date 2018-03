Dep Federal Lindomar Garçon entrega caminhão novo para artesões da capital

Enquanto acontece a Semana do Artesanato de Porto Velho-RO, foi realizada a entrega de um veículo do tipo caminhão carga seca de 13 metros, oriundo de emenda do deputado federal Lindomar Garçon (PRB-RO).

O veículo tem como objetivo atender as feiras de artesanato e dar suporte às entidades beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da Emater, que atende o perímetro urbano da Capital.

Para o prefeito Hildon Chaves e o Subsecretário Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, Júlio César Siqueira, o artesanato contribui com desenvolvimento do turismo e traz visibilidade para a região, pois atrai turistas pela diversidade dos produtos.

“O artesanato é conhecido em todo o mundo por sua criatividade e constitui parte importante da cultura brasileira. Saber identificar e estimular a identidade cultural de cada região é de fundamental importância. Momentos assim demonstram a preocupação da prefeitura com esse importante segmento social”, finalizou Lindomar Garçon.

Assessoria de Comunicação – Dep. Lindomar Garçon