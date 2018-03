Deputado Anderson fiscaliza a interdição da Penitenciária Feminina invadida por ratazanas

O parlamentar também verificou as atuais condições de segurança da nova unidade que recebe as cerca de 130 apenadas

O deputado estadual Anderson do Singeperon (PV) acompanhou de perto na tarde de quinta-feira (15) todo o processo de desativação da Penitenciária Feminina de Porto Velho (Penfem) e a transferência das cerca de 130 apenadas para a nova unidade localizada no bairro Academia de Polícia.

Junto com o diretor Social do Sindicato dos Agentes Penitenciários e Socioeducadores do Estado de Rondônia (Singeperon), Ronaldo Rocha, o parlamentar fiscalizou o cumprimento da ordem judicial que interditou uma das mais antigas unidades da capital, após ser tomada por dezenas de ratazanas, conforme denunciou o sindicato com exclusividade na edição de quarta-feira (14) do Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão.

“Além disso, verificamos as condições da nova penitenciária que está praticamente com as obras concluídas, principalmente em relação ao efetivo de agentes penitenciários que será utilizado para garantir o mínimo de segurança”, ressaltou o deputado.

Na oportunidade, Anderson criticou o Estado pela vingativa exoneração da diretora do presídio, a agente penitenciária Maria da Conceição de Oliveira Mourão. “Uma denúncia gravíssima como essa só podia quebrar do lado mais fraco. Por que o Governo não exonera também o secretário ou o coordenador geral do sistema prisional, pois esses são os responsáveis diretos pelo caos instalado no sistema?”, indagou.

O parlamentar lembra que antes da denúncia vir a tona nacionalmente, já tinha recebido as denúncias em seu gabinete e cobrado da Secretaria de Estado de Justiça de Rondônia (Sejus) informações sobre a execução urgente dos serviços de desratização e dedetização da Penfem, conforme Requerimento nº 1513/18 aprovado na Sessão Ordinária de terça-feira (13) da Assembleia Legislativa.

Assessoria de Comunicação – PressArt