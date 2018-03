Deputado articula nota de apoio à greve dos trabalhadores em educação e anuncia convocação de secretários para tratar da greve

A Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, presidida pelo deputado Anderson do Singeperon (PV), emitiu nesta terça-feira (6) uma nota de apoio à greve dos trabalhadores em Educação.

Além disso, Anderson anunciou na sessão ordinária a convocação da cúpula de secretários do Governo para prestarem esclarecimentos, na quinta-feira (8), sobre as providências adotadas quanto à pauta de negociação apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (Sintero). O requerimento de sua autoria deverá ser lido e aprovado na sessão ordinária desta quarta-feira (7).

A manifestação de apoio foi também assinada pelos deputados Maurão de Carvalho (MDB), Hermínio Coelho (PDT), Jean de Oliveira (MDB), Léo Moraes (PTB), Dr. Neidson (PMN), Adelino Follador (DEM), Aécio da TV (PP), Edson Martins (MDB), Lazinho da Fetagro (PT), Ribamar Araújo (PR), Rosângela Donadon (MDB), Saulo Moreira (PDT) e Só Na Bença (MDB) durante reunião com a direção do Sintero.

“O movimento grevista dos servidores é mais que legítima, pois o Governo descumpre com o Plano Estadual de Educação, encaminhado pelo próprio Executivo e aprovado pela Assembleia, entre outros pontos da pauta”, ressaltou o deputado Anderson.

Na nota, os deputados estaduais expressam que a educação precisa ser prioridade dos governos na prática. “Essa primazia passa pela valorização dos seus profissionais, que devem ser tratados com respeito e dignidade”, diz o documento.

A presidente do Sintero, Lionilda Simão, apresentou como prioridade a implantação efetiva do Plano e seus respectivos benefícios à categoria. O Sintero defende ainda a celeridade nas aposentadorias e na transposição dos servidores, entre outras reivindicações.

Assessoria de Comunicação

Informações da ALE-RO e Sintero

Foto: Gilmar de Jesus