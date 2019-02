Deputado Coronel Chrisóstomo pede maior celeridade na regularização fundiária de Rondônia

Em reunião com o presidente do INCRA, General Jesus Correia, na última quinta-feira (21), o deputado federal Coronel Chrisóstomo solicitou maior celeridade nos processos que tratam da regularização fundiária do estado.

Acompanhado do prefeito de São Felipe D’Oeste, o deputado…

“Rondônia é um estado pujante, mas que está atravancado devido à falta de titulação das terras. Os investimentos só podem ser realizados quando conseguirmos resolver esses casos, para que os investimentos, sejam da ordem pessoal, sejam da ordem pública, possam ser realizados”, afirmou o parlamentar durante a reunião.

De acordo com o presidente do INCRA, o órgão passa por um processo de reassentamento interno para dar as respostas necessárias aos municípios.

“Estamos montando uma equipe de gerenciamento de acompanhamento situacional para respondermos essas demandas. Sabemos que os casos de Rondônia são prioritários, e tão logo daremos o feedback necessário para resolvermos esses casos”, declarou o General Jesus Correia.

Para o prefeito de São Felipe D’Oeste a ocasião demonstra o novo momento político e o engajamento para solucionar as reinvindicações.

“Saímos felizes dessa reunião, porque temos a certeza de que o nosso pleito será atendido. Somos gratos ao deputado Coronel Chrisóstomo por intermediar essa reunião e por olhar com carinho para o povo de São Felipe e Rondônia”, disse o prefeito Marcio Ferreira.

