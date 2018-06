Deputado federal mostra relação de emendas que foram destinadas para cidades do Cone Sul

Para a saúde, os municípios do Cone Sul receberam mais de 2,5 milhões desde 2015

Em contato com o FOLHA DO SUL ON LINE na manhã desta sexta-feira, 08, a assessoria do deputado Luiz Cláudio (PR), enviou ao site a relação de emendas destinadas pelo parlamentar para seis das sete cidades do Cone Sul de Rondônia.

Uma das prioridades do deputado, segundo sua assessoria, é a saúde pública, e para isso ele tem liberado, todos os anos, boa parte de suas emendas para atender o setor no Estado. Praticamente todos os municípios do Cone Sul tem se beneficiado com recursos garantidos pelo congressista.

Neste ano já foram liberados R$ 200 mil para a saúde, sendo R$ 100 mil pra Cabixi e R$ 100 mil para Corumbiara. Mas há previsão de liberações de mais R$ 450 mil para este ano.

A assessoria do deputado também anunciou que Luiz Claudio, juntamente com o Senador Ivo Cassol (PP), garantiram R$ 20 milhões para o Hospital Regional de Vilhena.

Também, a pedido do vereador França Silva (PV), o deputado garantiu uma emenda de R$ 350 mil para a aquisição de um aparelho de endoscopia para o HR.

Através de sua assessoria o deputado esclarece que, embora tenha seu maior reduto eleitoral na Zona da Mata, “O mandato é do Estado de Rondônia e por isso ele trabalha para todos os municípios”.

No período de 2015 a 2018, Luiz Claudio foi o deputado federal que mais trouxe recursos para Rondônia. Entre os recursos já liberados e os que aguardam liberação, o total chega a mais de 130 milhões em emendas.

Veja relação de recursos já liberados pelo deputado Luiz Claudio para atender o setor de saúde do Cone Sul:

COLORADO:

2015 R$ 126.925,00

2016 R$ 150.000,00

2017 R$ 200.000,00

Total R$ 476.925,00

VILHENA

2016 R$ 145.147,00

2017 R$ 500.000,00

Total R$ 645.147,00

PIMENTEIRAS

2017 R$ 100.000,00

CABIXI

2017 R$ 150.000,00

2018 R$ 100.000,00

Total R$ 250.000,00

CEREJEIRAS

2016 R$ 430.000,00

2017 R$ 500.000,00

Total R$ 930.000,00

CORUMBIARA