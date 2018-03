Dupla anuncia novo single “Caneca de alumínio” e turnê pela Europa

Antes da sua turnê pela Europa, a dupla “Julio & Jader” tem uma novidade no Brasil. Acontece nesta segunda-feira (5) o lançamento do single ‘Caneca de alumínio”, uma composição coletiva, com os “dedos” de Ana Néry/Kenyo Alves/Tom Baratella/Aislan Alves/Leo Sagga.

Julio e Jader estão com um escritório de atendimento em São Paulo (SP), a JJL Produções Artísticas. Eles tiveram a oportunidade de se conhecer através de amigos em comum e, o resultado foi certo, buscarem o sucesso com a música pelo mundo. “Julio é um capixaba e Jader um rondoniense com um grande desejo em comum. As coisas vêm dando certo e já estão ganhando o mundo com aquilo que mais se dedicam e amam fazer: cantar. Agora, com antes de sua turnê internacional durante os meses de abril e maio deste ano, apresentam aos seus fãs ‘Caneca de alumínio’ e, esperam que ela seja a nova letra na boca do povo”, diz Luciano César, empresário da dupla.

O público podo esperar o single nas principais plataformas digitais, sendo o Spotify, YouTube, Tridal, iTunes, Deezer, Napster e Palco MP3, a partir de hoje (5).

SUCESSO NAS REDES SOCIAIS

Com suas apresentações nas noites, sejam em casas noturnas, festas de peão ou particulares, tentam a cada dia buscar mais notoriedade. A atual hit de trabalho é “Caí na blitz”, com letra escrita por Diego Ferreira/Everton Matos/Gulherme Ferraz/Paulo Henrique/Antonio Silva/Sandoval Nogueira, que no canal no YouTubeda dupla “Julio & Jader” e já constam quase 560 mil views tem feito sucesso em Rondônia, estando entre o 1º e 5º lugar das mais todas nas rádios.

Os cantores também possuem conta nas principais redes sociais. Para ficar por dentro sobre a vida artística da dupla Julio & Jader seguir pelo Facebook,Instagram, Twitter. Já para ouvir o seu repertório musical, basta acessar também a conta no Palco MP3.

CONTATO PARA SHOW

Os números de telefone para contração de show e informações adicionais sobre a dupla “Julio & Jader” são (11) 96194-5982/ (11) 4559-1837. Em Rondônia, o contato é Sergio Henrique (SHEF – Produções Artísticas) pelo (69) 98165-4776. O site oficial pode ser acessado pelo www.julioejader.com.br.

CONHEÇA A BIOGRAFIA DA DUPLA

Julio

Julio nasceu no estado do Espírito Santo, mas veio morar em Rondônia. Aos 10 anos ganhou o seu primeiro violão de seu irmão, onde pegou gosto pela música e não parou mais. Aos doze anos já participava de festivais de música e festas de amigos. Hoje além de cantor, compõe suas músicas onde busca deixar seu nome na história da música sertaneja.

Jader

Jader nasceu no estado de Rondônia. Quando tinha 14 anos ganhou um violão de sua mãe, onde despertou um sentimento forte pela música, para a surpresa de todos viram que Jader tinha um talento especial. Com uma voz forte destaca-se na música sertaneja.

Assessoria de Comunicação

Etiene Gonçalves Santos – Jornal Diário da Amazônia