ELEIÇÕES 2018 – Com discurso empolgante, Luiz Cláudio encerra Encontro do PR na capital

PORTO VELHO – RO – O Partido da República-PR em Rondônia, sob o comando de seu presidente regional, deputado federal Luiz Cláudio Pereira, realizou pré-convenção na tarde de sábado, 09, no Clube Cabanas na capital, para discutir pré-candidaturas de postulantes aos cargos eletivos no pleito eleitoral de outubro deste ano.

Com as galerias lotadas, o público presente pode avaliar, através dos discursos inflamados, os quadros da agremiação republicana que se movimentam com a intensidade necessária para fazer o maior número de cadeiras, tanto na câmara, senado, quanto na Assembléia Legislativa.

Coube ao secretário geral do PR, Evaldo Lima, abrir os trabalhos e dar as boas vindas à mesa e ao público presente. Oradores com mandato e filiados da legenda, fizeram uso da palavra, dentre eles, os vereadores Jurandir Bengala e Cristiane Lopes, os deputados estaduais Ribamar Araújo e Aélcio da TV, além do vereador eleito pelo município de Ariquemes, Ernandes Amorim.

A vereadora Cristine Lopes, ainda no primeiro mandato, disse de sua satisfação em representar a população na Câmara Municipal de Porto Velho. “Primeiro quero agradecer a Deus e depois aos meus eleitores que me proporcionaram o meu mandato me dando a oportunidade de poder pugnar, através de minha ação parlamentar, pela melhoria da qualidade de vida desta coletividade”.

O deputado Ribamar Araújo, defendeu a honestidade nas ações políticas e deu conhecimento ao público presente de sua luta e, sobretudo, da lisura como tem conduzido o seu mandato. Elogiou o presidente de sua legenda e seus pares no parlamento estadual e prometeu fazer o melhor de seu esforço para sempre honrar a confiança depositada através dos votos que recebeu.

Aélcio da TV destacou pontos cruciais de sua atuação parlamentar e falou da destinação das suas emendas para as áreas de saúde e educação. Destacou a economicidade na sua gestão do dinheiro público que recebe dando ciência a todos do quanto economizou (mais de um milhão de reais) e que destinação deu a esses recursos.

O vereador Ernandes Amorim mostrou toda sua trajetória política, elogiou a atuação do presidente Luiz Cláudio e finalizou sua fala demostrando entusiasmo em mais uma disputa. Amorim já foi prefeito de Ariquemes, deputado estadual, federal e senador da república.

Presentes ao encontro também estavam o governador Daniel Pereira-PSB, o Presidente do Poder Legislativo estadual, deputado Maurão de Carvalho-MDB, o ex-deputado César Cassol, dentre outras destacadas figuras do meio político.

Ao fazer uso da palavra Pereira que fez questão destacar a atuação de Luiz Cláudio, sua luta na parceria que travou com os municípios e destacou os cargos que o parlamentar federal exerceu como secretário de estado da agricultura, vereador e secretário do Município de Rolim de Moura e defendeu sua reeleição pela obra que o deputado construiu até aqui.

Por seu turno o presidente do legislativo estadual Maurão de Carvalho, empolgado, destacou feitos da atuação parlamentar de Luiz Cláudio, pontuou sua parceria com os municípios com a destinação de emendas parlamentares e, por fim, convidou o parlamentar federal para ser vice em sua chapa que postula uma pré-candidatura ao governo do Estado. “Gostaria e seria honroso para mim, ter um vice do porte do Luiz Cláudio, bom parlamentar, responsável e parceiro dos municípios”, enfatizou.

Por último, fechou os trabalhos o presidente regional do partido, Luiz Cláudio Pereira. Com Discurso empolgante, ele felicitou nominalmente, tanto seus partidários, quanto aos convidados e simpatizantes da legenda republicana cuja as presenças no evento, de acordo com suas palavras, levaram emprestaram prestígio.

Cláudio fez ver a todos os presentes, parte de sua atuação parlamentar sempre voltada ao setor produtivo, ao agronegócio e ao cooperativismo. E aproveitou para agradecer os elogios recebidos: “O PR tem um pré-candidato a governo que é o senador Ivo Cassol com quem tenho um antigo compromisso em apoiá-lo, incondicionalmente. E concluiu: Meu mandato é voltado a atender todos os 52 municípios e isso me dá o mais absoluto prazer em trabalhar duro para atender a todas as demandas dessas comunidades ao longo do Estado”, concluiu.

Fonte: rondonoticias.com.br