Em Cujubim, Sobral lidera pesquisa e soma 48% das intenções de votos

Foram ouvidos cerca de 370 eleitores nos dias finais do mês de outubro. Eleições acontecem no próximo dia 15

A Empresa Comunicare Organizações Ltda – ME, detentora da marca do Instituto Rondoniense de Pesquisa e Estatística (IRPE), registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a pesquisa de número RO-09400/2020 que faz a amostra da intenção de votos para o município de Cujubim. Ao todo foram 371 eleitores entrevistados entre os dias 29 e 30 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de 2,0 pontos percentuais para mais ou para menos. A cidade de Cujubim possui um eleitorado de 10.382 pessoas.

No questionário sobre em quem o entrevistado votaria para prefeito, o candidato Sobral (PSC) aponta com 48% das intenções de voto, estando a mais de 20% do segundo colocado.

Já esta segunda posição é ocupada pelo candidato Pedro Fernandes (DEM) que hoje soma 27,8% das intenções de voto. Luana Munari (Podemos) possui 9,2% e está na terceira posição. Fechando a disputa, Chicão do Boi (PRTB) aparece na última posição com 4,9% em intenção dos votos.

A pesquisa também apontou que 10,2% dos entrevistados de Cujubim ainda não apresentaram intenções de votos e seguem indecisos.