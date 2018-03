Escola Sesi-Senai Lagoa sedia terceira edição do encontro de jogos Arkade

Cosplay, gamers, mangás entre outros habitués do universo nerd marcarão presença na terceira edição do Arkade – Encontro de jogos eletrônicos, que acontece sábado, 24, na Escola Sesi-Senai Lagoa (avenida Rio de Janeiro), em Porto Velho.

De Dragon Ball e Fighter Z a jogos de tabuleiro, a competição começa a partir das dez da manhã. A programação conta ainda com a exibição CBLOL 2018; bazar de games usados; sorteio de brindes e lojnha Kaminari.

O Projeto Kaminari completa em 2018, 12 anos e já é bem conhecido. Segundo maior evento do gênero na região Norte, a primeira edição contou com 250 pessoas. Hoje chega a quase cinco mil participantes e a cada ano ganha mais adeptos.

Entusiasmada com o evento, a coordenadora de educação da escola Sesi-Senai Lagoa, Juliane Loubach comenta que quem imagina os gamers como pessoas isoladas dentro de um quarto para jogar está equivocado. “É cada vez maior o número de amantes do e-sports, que terão a oportunidade de se reunirem neste grande evento que o Sesi vai sediar dia 24”, disse.

Competidores pagam R$ 18,00. Para os visitantes, o preço da entrada é R$ 20,00, a inteira e estudantes pagam dez reais. Menores de 12 anos deverão estar acompanhados de responsáveis. Competidores não pagam entrada, pagam apenas a inscrição nos campeonatos. Alunos Sesi-Senai têm entrada franca.

De acordo com o coordenador geral do evento, Pedro Regis, o Kaminari Arkade é uma ramificação do Projeto Kaminari, que é voltado não só para jogos, mas para disseminar a cultura japonesa. “O Arkade é voltado só para os gamers, aqueles que competem no videogame. O campeonato mais disputado é do Naruto, com cerca de 64 jogadores”, informou Regis.

O Kaminari, por exemplo, é um evento que engloba uma galera de diversos gostos, enquanto o Arkade é um evento mais focado para a galera dos games mesmo. Com evento aberto ao público, Régis fala da importância da presença de torcedores no evento.

Mais informações pelo número (69) 9258.5495, facebook ProjetoKaminari ou pelo e-mail pro.kaminari@gmail.com.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo