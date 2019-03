EXPOARI anima investidores

O lançamento oficial da Exposição Agroindustrial de Ariquemes (EXPOARI) animou investidores e movimentou o mercado do agronegócio em Rondônia, com a possibilidade de bons negócios entre os dias 20 e 28 de julho, período de realização da trigésima sexta edição de uma das maiores feiras agropecuárias do Norte do país.

Representantes de instituições financeiras como Banco da Amazônia e Banco do Brasil, além de cooperativas de crédito como CrediSIS CrediAri e Sicoob Amazônia, estão animados com o anúncio de parte da programação da EXPOARI. “Os investidores já podem procurar as instituições financeiras para atualizar cadastros e verificar as vantagens da obtenção de crédito durante a feira agropecuária. Todas as instituições já se comprometeram em oferecer redução da taxa de juros e prazos especiais para pagamento. Tudo isso faz com que o agronegócio seja fortemente impactado com a realização da EXPOARI”, destaca o presidente da Associação dos Pecuaristas de Ariquemes (APA), Antônio Henrique Duran.

SHOWS

Para animar o parque de exposição da APA, a abertura da festa terá show duplo com o sertanejo Gustavo Miotto e em seguida o DJ Denis anima a festa, tudo isso no dia 20 de julho. Na terça-feira, dia 23, sem cobrança de ingresso, será realizado o show de George Henrique de Rodrigo. Na quinta-feira, dia 25, a animação fica por conta de Daniel. Na sexta, dia 26, Israel e Rodolfo apresentam o seu repertório. Já no sábado, dia 27, a dupla Jorge e Matheus, encerra a temporada de shows da EXPOARI.

SORTEIOS

Além da movimentação financeira e shows, os visitantes da EXPOARI poderão concorrer a um Fiat Toro no domingo, dia 21. Na segunda-feira, 22, será sorteado um Chery Tiggo. Na quarta-feira, 24/07 quem estiver no parque de exposição concorre a um Toyota Etios. E o último sorteio será de uma caminhonete Chevrolet S-10, no dia 28.

VENDAS KITS

O kit com os ingressos para todos os shows e para concorrer a todos os sorteios já está sendo vendido em vários estabelecimentos comerciais da cidade. O primeiro lote com 2 mil kits será comercializado a R$ 155,00, ou seja, menos de R$ 18,00 por dia, para ter acesso a uma das feiras agropecuárias mais importantes do país.

Assessoria de Comunicação – Expoari Ariquemes