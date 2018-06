Expoari vai inaugurar Praça da Queima do Alho

A tradicional cavalgada, que anuncia a chegada da EXPOARI, vai terminar de forma diferente neste ano de 2018. Os visitantes serão recebidos no Parque de Exposições da Associação dos Pecuaristas de Ariquemes (APA) com três shows e um almoço à base de arroz carreteiro e churrasco de novilhas Aberdeen Angus. O evento será realizado no dia 14 de julho.

Para receber os visitantes que participarem ou assistirem a cavalgada, a APA vai inaugurar a Praça da Queima do Alho, com 14 estruturas para preparo das mais variadas iguarias do mundo sertanejo.

Sob a coordenação do diretor da APA João Molina, o local está sendo preparado para receber mais de 4 mil pessoas. Os visitantes vão degustar variados tipos de arroz carreteiro, além de churrasco de carnes nobres.

SHOWS

A animação do evento ficará por conta das duplas sertanejas: Marcio e Marcelo; Glauber e Gleydson; Marcelo Araguaia e Robson Viola.

INGRESSOS LIMITADOS

Os ingressos para a Queima do Alho são limitados e podem ser adquiridos no escritório da APA no Parque de Exposição ou na loja Sulem Modas.

EXPOARI

A EXPOARI será realizada entre os dias 21 e 29 de julho com exposição de máquinas, leilões, comercialização de implementos agrícolas e os shows de Bruno e Marrone, Felipe Araújo, Marília Mendonça, Di Paullo e Paulino e Maiara e Maraísa.

Assessoria de Comunicação

Luiz Martins