Exposição Robusta Rocks chega à Cacoal e Ji-paraná em dezembro

Degustação dos melhores Robustas Amazônicos, lançamentos e vídeos do café em realidade virtual fazem parte da programação

Uma imersão no mundo dos cafés da Amazônia em 360°, esta é a proposta da Exposição Robusta Rocks, que acontecerá de 7 a 9 de dezembro, das 10h às 22h, na entrada principal do Cacoal Shopping e de 14 a 16 de dezembro, no mesmo horário, na entrada principal do IG Shopping Ji-Paraná. Depois de passar por Porto Velho, em 2017, a exposição vai ao interior do estado levar o espectador para uma verdadeira viagem sensorial, em que será possível compreender a essência do café por meio da visão, tato, aroma e paladar. “Vamos levar muita tecnologia, conhecimento e informação para valorizar a cultura do café, que tem colocado Rondônia em destaque no Brasil e no mundo”, afirma o Superintendente do Desenvolvimento do Estado de Rondônia (Sedi), Basílio Leandro de Oliveira.

O termo “ROBUSTA ROCKS” é, segundo o pesquisador da Embrapa Rondônia, Enrique Alves, uma analogia com estilos musicais que utiliza para explicar as características da bebida dos Robustas Amazônicos. O café arábica (Coffea arabica) seria bossa nova, por ser mais suave e delicado. Já o robusta (Coffea canephora) seria o rock’n’roll, pois tem mais cafeína, sendo mais encorpado e marcante. “Ambos são estilos musicais muito agradáveis. Não precisa ser uma questão conflitante, é possível gostar dos dois. Pode-se querer ouvir bossa nova em alguns momentos e um rock em outros. O mesmo acontece com os cafés arábica e robusta, cada um com características próprias e não há como negar que ambos têm qualidade”, explica o pesquisador.

A Exposição promove a valorização dos Robustas Amazônicos e o uso de tecnologias para a obtenção de cafés com qualidade e sabor diferenciado. Para isso, serão utilizadas ferramentas sensoriais, audiovisuais e muita inovação. Dentre elas, a realidade virtual, recriando o ambiente produtivo e levando o espectador a se sentir dentro de um cafezal, onde poderá conhecer todo o processo de produção do café, do campo até à xícara, passando também pela pesquisa e tecnologia. O público será levado a interagir com este ambiente, criado por meio de vídeos em 360 graus. Para a entrada neste mundo virtual do café, o público utilizará equipamentos como: óculos, celulares e tablets.

O evento também terá uma cafeteria, onde os visitantes poderão degustar os melhores Robustas Amazônicos de Rondônia em diferentes métodos de extração da bebida. Haverá lançamento e degustação do café Entre Matas, fruto do trabalho de cafeicultores familiares do estado, por meio da Cooperativa dos Agricultores Familiares da Amazonia – Lacoop. O público poderá ver de perto plantas de café, mudas clonais, grãos e uma identidade visual que valoriza a cafeicultura e os produtores de Rondônia. Pesquisadores da Embrapa e técnicos da Emater-RO estarão no evento para atender os visitantes.

Durante a Exposição, será distribuída a terceira edição da revista Cafés de Rondônia, que traz as principais questões sobre a produção e comercialização do café no estado. Esta publicação apresenta os principais avanços e os desafios para a cafeicultura de Rondônia. Assim como ações governamentais, estratégicas de pesquisa e extensão rural que são realizadas.

Realização e parcerias

A Exposição Robusta Rocks é uma realização da Embrapa e do Governo de Rondônia, com execução da Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi) – recursos aprovados pela resolução 08/Conder/2018. Conta com a parceria da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Emater-RO, Café Nova Era, Cacoal Shopping e IG Shopping PVH, Associação Brasileira da Indústria da Indústria de Café Solúvel (Abics); e com o apoio do Lacoop.

Embrapa Rondônia Comunicação

Assessoria de Comunicação