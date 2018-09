Facebook bloqueou mais de 1 bilhão de contas falsas, diz Mark Zuckerberg

“Com avanços em machine learning, nós desenvolvemos sistemas que bloqueiam milhões de contas falsas todos os dias”, escreveu Zuckerberg em sua página no Facebook. “No total, nós removemos mais de 1 bilhão delas”, disse.

Zuckerberg declarou também que sua empresa contratou 10 mil pessoas no ano passado e mais 20 mil este ano para as áreas de segurança e proteção, dada a dificuldade em identificar quem são os criadores de redes de contas falsas que, juntas, impulsionam as publicações umas das outras.