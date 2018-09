Farina defende cadeia produtiva da piscicultura em Brasília

Produtores rurais, técnicos e especialistas do setor agropecuário participaram do “Workshop Nacional de Regularização da Aquicultura”, promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e pela Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca (SEAP), em Brasília. Representando a Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA) e a Câmara Setorial da Piscicultura de Rondônia, Francisco Hidalgo Farina defendeu os interesses dos piscicultores no que diz respeito à legislação do setor.

Na abertura do evento, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (FAEA) e vice-presidente da CNA, Muni Lourenço, afirmou que o workshop coloca em evidência temas do setor da aquicultura, que vem apresentando crescimento significativo na produção e geração de emprego e renda.

“A CNA tem buscado formas de equacionar os gargalos dessa atividade. Acreditamos que a partir desses debates, poderemos traçar encaminhamentos e buscar soluções para que os problemas sejam superados”.

O presidente da Comissão Nacional da Aquicultura da CNA, Eduardo Ono, disse que as dificuldades da cadeia são conhecidas por todo o setor produtivo e que agora é o momento de construir uma agenda positiva e organizar os pleitos. “É preciso unificar as demandas. Não podemos continuar patinando e discutir durante anos”.

Eduardo Ono, da CNA, encerrou o evento afirmando que as “principais causas das dificuldades na regularização da piscicultura são: a carência de arcabouço legal específico e falta de fundamentação técnica e científica na legislação”.

Farina destacou a participação de Rondônia neste evento para sugerir particularidades que a cadeia produtiva do pescado possui no Estado. “Hoje Rondônia e Ariquemes se destacam na produção sustentável de peixes da bacia amazônica, em especial o Tambaqui. Por isso precisamos defender os nossos produtores”, finalizou.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero