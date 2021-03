FECAM encaminha pedido de compra de vacinas em SC

A FECAM deu enorme passo visando a compra de vacinas pelos municípios catarinenses. Nesta quarta-feira (10), em reunião com prefeitos e prefeitas, a Federação formalizou a intenção de compra de 4,1 milhões de doses da Sputinik V, que deverão beneficiar 265 municípios. O ponto de partida para essas negociações foi a entrega, pelos municípios, da Carta de Intenções (Letter of Intention – LOI), onde cada um deles indicou a quantidade de vacinas que deseja comprar. Até agora, 233 municípios entregaram a LOI e a FECAM espera até quinta-feira (11) para receber as demais adesões.

A FECAM não compra vacinas, ela gerencia o processo. Na sexta-feira (12) a Federação encaminhará toda a documentação à empresa internacional que distribui o medicamento. Em seguida, a empresa terá 72h para aceitar formalmente a proposta comercial, incluindo valores e prazos. Uma vez aceito o pedido, a empresa entregará a vacina em 15 dias úteis. O pagamento acontecerá somente após a chegada e liberação da vacina em território brasileiro.

“Hoje é um dia histórico para Santa Catarina, somos a primeira Federação de Municípios do Brasil a protocolar compra de vacinas. Nós acreditamos que o papel da FECAM é representar cada prefeito e prefeita, que têm enfrentado dificuldades nesse enfrentamento da pandemia e estão vendo pessoas morrendo. Só temos uma forma de superar tudo isso: vacinar a nossa população”, afirmou o Presidente da FECAM, Clenilton Pereira (Prefeito de Araquari).

Do total de 295 municípios catarinenses, 265 demonstraram interesse e 233 já enviaram a documentação para formalizar a intenção de compra de vacinas. Clique aqui para conferir a listagem dos municípios.

Fonte: Fecam

Publicado por: Jardel Martinazzo