Fecomércio-RO recebe proposta de parceria com Prefeitura de Pimenta Bueno

O presidente da Fecomércio-RO, Raniery Coelho, recebeu em audiência em seu gabinete na tarde de terça-feira 27.02, a prefeita de Pimenta Bueno, Juliana Roque, que apresentou uma proposta de parceria público-privada.

Na reunião, que também contou com a presença do diretor-regional do Senac RO, Ilton Gomes, Juliana Roque ressaltou a grande demanda existente no município por cursos de capacitação em decorrência da expansão econômica da cidade.

“Hoje possuímos uma das mais diversificadas indústrias do Estado que vai desde a indústria têxtil, ao pólo ceramista e de autopeças. Temos um potencial econômico incrível, mas hoje esbarramos na qualificação”, comentou a prefeita.

Segundo Raniery Coelho, o Sistema Fecomércio-RO está disponível para parceria porque trabalha sempre em favor do desenvolvimento da economia e do empresário e já sugeriu um estudo aprofundado da parceria com o Município.

“Pimenta Bueno foi um dos municípios que mais desenvolveram na última década, basta conferir estudos recentes realizados pelo Governo do Estado sobre a economia dos municípios. Se conseguirmos efetivar a parceria, a população da cidade e os empresários podem ter a certeza de que será algo de grande valia para a economia do Município”, destacou a prefeita.

DADOS

O município de Pimenta Bueno possuía em 2014 um Produto Interno Bruto (PIB) no valor de R$ 852.455.000,00, com um PIB per capita de R$ 22.896,99, em 2016. O Índice de Desenvolvimento Humano do município registrado em 2013 foi de 0,71.

O rendimento médio por pessoa do estado, calculado em 2010, foi de R$ 1.203,19. A arrecadação total de impostos do município em 2015 foi de R$ 80,8 milhões, sendo pouco mais de R$ 23 milhões de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e R$ 4,6 milhões de Imposto Sobre Serviços (ISS).

Luiz Carlos Ferreira

Assessoria de Comunicação & Marketing