Festa do Dia das Crianças promovida pela Prefeitura lota o Parque dos Tanques

Teve show musical, sorteio de 600 bicicletas, brincadeiras e queima de fogos

Mais de 70 mil pessoas participaram da festa do Dia das Crianças na tarde desta sexta-feira, 12, no Parque dos Tanques. O evento foi promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio do projeto Criando Laços, coordenado pela primeira-dama Ieda Chaves.

Desde as 14 horas já se formavam filas na entrada do parque, com as crianças na expectativa de receberem uma das 600 bicicletas que seriam sorteadas durante a festa. Os pequenos se divertiram até a noite nos vários pula-pulas, tobogãs infláveis e shows infantis que foram disponibilizados gratuitamente. Teve ainda queima de fogos.

Além da parceria com a empresa Ciclo Cairu, a Clínica Odontológica Moderna (Cliom) atendeu as crianças fazendo aplicação de flúor. A empresa Minalinda também participou da festa com a doação de água mineral.

Emocionada, a primeira-dama Ieda Chaves agradeceu a participação de todos os parceiros e voluntários, afirmando que Porto Velho abraçou o evento. “Este ano nos preparamos para realizar uma festa que superasse a do ano passado. Em 2019 queremos fazer um evento ainda maior”, revelou.

O prefeito Hildon Chaves explicou que a festa foi promovida através de doações de empresas privadas e o Município participou com a logística e estrutura.

A Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) e a Subsecretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) foram responsáveis pela organização, infraestrutura de palco e iluminação.

Já a Subsecretaria de Serviços Básicos (Semusb) realizou um mutirão de limpeza na área interna e externa do Parque dos Tanques. A Secretaria Municipal de Trânsito Mobilidade e Transporte (Semtran) e o Consórcio Sim disponibilizaram ônibus de graça para população. A Secretaria Municipal de Assistencia Social e da Familia (Semasf) ficou responsável em atender as crianças perdidas.

A Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) garantiu a iluminação do espaço. A Defesa Civil Municipal colaborou para a organização e segurança do evento.

Fonte: Prefeitura de Porto Velho