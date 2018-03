FHEMERON capacita servidores para aperfeiçoar ações nas agências transfusionais dos municípios

Visando promover maior celeridade nos trâmites internos, bem como a economia no uso do papel, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (FHEMERON) vem realizando encontros nas agências transfusionais de sangue de todo Estado e promovendo a capacitação para implantar o Sistema Eletrônico de Informação. Todo o treinamento tem sido acompanhado “in loco” pelo presidente do órgão, Sid Orleans, que ainda nesta semana estará nos municípios de São Miguel, Seringueiras e São Francisco.

“Ao longo desses últimos 12 meses a FHEMERON tem ampliado suas ações e a consequência deste trabalho conjunto, com o apoio de servidores muito bem preparados e competentes. Destacamos a visibilidade e confiança crescentes na nossa Instituição e o aumento do quantitativo das bolsas de sangue, trazendo mais estabilidade aos nossos estoques e garantindo a realização de cirurgias, tanto nos hospitais públicos quanto privados do Estado. Com isso, a população só tem a ganhar e isto nos deixa felizes e realizados”, disse Sid Orleans.

Ele enfatizou a importância desse trabalho que tem atraído novas entidades como parceiras da FHEMERON, ressaltando as religiosas, empresariais e esportivas. “O foco do trabalho da FHEMERON é fazer o bem à população, em especial aos que precisam de doações de sangue, de medula óssea para se curarem de câncer do tipo leucemia. Todo o trabalho começa na captação de novos doadores e toda a nossa equipe desempenha um papel fundamental para que mais e mais pessoas possam doar e o estoque esteja em condições de atender a demanda”, ressaltou o presidente.

Jornalista – Paulo Ricardo

Assessor de Imprensa – Fhemeron