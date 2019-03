Fhemeron está com estoque baixo, faz apelo por mais doadores

Os fatores negativos são os tipos de sangue que mais faltam na Fundação Fhemeron

“Obstrução no pâncreas, estômago e vesícula. Logo após, nódulos no fígado. Aldacira ficou muito debilitada e uma das soluções foi a transfusão de sangue. Foram duas bolsas como que reascenderam suas esperanças”.

O caso aconteceu no final de janeiro. Aldacira conta sobre a importância da doação de sangue. A doação de sangue é um ato de amor ao próximo, Silvio é doador desde os 16 anos, há cada 90 dias ele procura a Fhemeron para doar sangue.

Ele já ajudou milhares de pessoas que nem conhece, se sente bem ao fazer as doações, “nesse período de carnaval é fundamental que as pessoas possam vir fazer suas doações, quando as pessoas se excedem na bebida alcoólica e acabam ocorrendo mais acidentes de trânsito e consequentemente, mais acidentes”, disse.

O ideal seria cem doações por dia, mas aproximadamente 60 doações diárias estão sendo realizadas. A Fundação Hemeron, vai trabalhar em horários especiais no período do carnaval. No sábado dia 02, o atendimento será realizado das das 08h as 12h.

Fonte: diariodaamazonia.com.br