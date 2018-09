Fiero sabatina candidatos a chefe do executivo de Rondônia

Apresentando os respectivos planos de governo e respondendo a perguntas sobre temas fundamentais como infraestrutura, educação, licenciamento ambiental e fomento aos pequenos negócios, cinco dos nove candidatos ao governo de Rondônia participaram sexta-feira, 21, do evento ‘Diálogo com os Candidatos ao Governo’, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Rondônia – Fiero. Realizado no salão de convenções da Casa da Indústria, em Porto Velho, a iniciativa contou com a participação de conselheiros e diretores da entidade, assim como empresários e profissionais da imprensa local.

O evento começou às 17 horas, dedicando meia hora para cada candidato. Após a apresentação do candidato e leitura da síntese curricular, os candidatos Pimenta de Rondônia (PSOL), Acir Gurgacz (PDT); Expedito Junior (PSDB); Vinicius Miguel (REDE) e Pedro Nazareno (PSTU) apresentaram os respectivos planos de governo e responderam às questões formuladas pelo presidente da Fiero, Marcelo Thomé.

O presidente da Fiero, Marcelo Thomé, realça que a iniciativa é apartidária e visa apenas estreitar o diálogo com os candidatos. “É o salutar exercício da cidadania e cada um deles teve a oportunidade de expor suas propostas para o setor produtivo”, afirmou. “Entregamos aos cinco candidatos dois importantes documentos, o primeiro preparado pelo Movimento Rondônia pela Educação, um criterioso planejamento estratégico voltado à melhoria da educação no estado e outro focado no plano de desenvolvimento industrial. Ficamos satisfeitos, pois de forma simbólica os candidatos assinaram e abraçaram ambas as causas. Reafirmamos ainda que sendo eleito, a Fiero irá cobrar as referidas ações através do diálogo”, disse.

Ao final da exposição, cada candidato assinou o Termo de Compromisso com a Fiero para, caso seja eleito, implementar parte das medidas sugeridas.

Ainda de acordo com Thomé, a Fiero, nestas três décadas de existência tem cumprido seu papel em prol do desenvolvimento sustentável e da economia de Rondônia, “Nossa contribuição será no campo das ideias e propostas, independentemente de partido e candidato. A participação ativa da classe empresarial rondoniense, em meu ponto de vista, é fundamental para ampliarmos o debate sobre as reais necessidades de Rondônia”, disse.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero – Carlos Araújo