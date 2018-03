Financiamento de procedimentos estéticos é realidade em Rondônia

Para homenagear as mulheres no mês dedicado à elas, a cooperativa de crédito Credisis Crediari lançou na manhã deste quinta-feira (08) uma linha de crédito para financiar tratamentos estéticos. Entre os serviços que podem ser financiados estão às cirurgias plásticas, reparadoras e o implante de próteses.

O lançamento desta linha de crédito ocorreu junto com um café da manhã e a distribuição de flores para as mulheres que foram até a cooperativa no Dia Internacional das Mulheres.

O presidente da Credisis Crediari, Donizetti José, explicou que alguns dos procedimentos estéticos possuem investimento elevado e por isso a cooperativa de crédito lançou uma linha de crédito específica para este segmento. “Os procedimentos estéticos como cirurgias plásticas e implante de próteses estão em alta e nós estamos pensando no bem estar dos cooperados que precisam deste serviço” argumentou.

Uma das vantagens de uma linha de crédito específica é o valor dos juros. O financiamento de procedimentos estéticos na Credisis Crediari é de apenas 1,49% ao mês.

A agência da Credisis Crediari fica em Ariquemes no Setor Institucional, com pontos de atendimento em Buritis e em Porto Velho. Para mais informações ligue para o (69) 2103-0500.

Assessoria de Comunicação

Luiz Martins