Fortalecimento das Feiras Agropecuárias discutido

Presidentes de associações rurais se reuniram em Ouro Preto do Oeste com representantes da Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri) e Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) para discutir o fortalecimento das feiras agropecuárias em Rondônia.

O presidente da Associação dos Pecuaristas de Ariquemes (APA), Antônio Henrique Duran, ressaltou a importância econômica, cultural e social das exposições e feiras agropecuárias aos municípios. “Em muitas cidades de Rondônia este é o principal evento do ano, que movimenta a economia e a cultura da cidade. Com uma legislação distorcida, muitos municípios deixaram de realizar os eventos e quem perde com isso é a população e o setor produtivo”, disse.

Duran também pediu que a Rondônia Rural Show, evento organizado pelo Governo do Estado, entre no mesmo calendário de feiras e seja a última a ser realizada, de preferência no segundo semestre. “Esse pedido é por uma questão lógica, para que todas as feiras tenham um bom desempenho e a Rondônia Rural Show faça o fechamento”, argumenta o presidente da APA.

GRUPO DE TRABALHO

Desta reunião, um grupo de trabalho foi formado e vai debater e buscar soluções para alguns temas, entre eles: a participação do governo nas feiras e exposições; projetos de captação para o fomento das exposições; discussão da legislação aplicada às feiras agropecuárias para uso de recurso público; aporte de emendas parlamentares como fonte de apoio financeiro; criação da associação dos presidentes de feiras agropecuárias municipais.

A APA foi inserida como participante deste Grupo de Trabalho, através de seu presidente Antônio Henrique Duran e sua diretoria. O representante da Sejucel, Jobson Bandeira dos Santos, acompanhou as discussões e se comprometeu em auxiliar os presidentes de associações rurais.

A EXPOARI será realizada em 2019 entre os dias 20 e 28 de julho.

Assessoria de Comunicação

Expoari Ariquemes