França e Espanha propõem ‘centro fechados’ para imigrantes ilegais que chegarem à Europa

O encontro entre Sánchez e Macron acontece às vésperas de uma minicúpula da União Europeia convocada com urgência para encontrar soluções para a recepção de migrantes e refugiados, uma questão que divide o bloco.

Macron procura, segundo o Eliseu, estabelecer com Espanha e Alemanha uma “abordagem colaborativa” oposta à do grupo Visegrado (Polônia, Hungria, República Tcheca e Eslováquia), que mantém uma política sem concessões em questões de imigração.

O episódio do navio “Aquarius”, com 630 migrantes a bordo, para o qual a Itália fechou suas portas antes de ser recebido pela Espanha, trouxe à tona a necessidade de encontrar uma resposta europeia comum à questão migratória.

Neste sábado, mais de 750 imigrantes em situação irregular foram resgatados em várias operações na costa espanhola, onde o fluxo de chegadas continua após após chegada do “Aquarius”.

O “Aquarius” é um navio franco-alemão que resgata imigrantes no mediterrâneo, que geralmente utilizam embarcações mais rudimentares. Ele é operado conjuntamente pelas ONGs “Médicos Sem Fronteiras” (França) ” e a SOS Mediterrâneo (Alemã).

Além do Aquarius, outros navios estão realizando operações de resgate a partir do norte da África. Neste sábado (23), o navio da ONG alemã Lifeline está com mais de 230 imigrantes a bordo esperando uma solução para a questão após a Itália rejeitar o navio.