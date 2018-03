Galaxy S9 perde até para iPhone 7 em primeiros testes de desempenho

A variante do Galaxy S9 com Exynos 9810 tem tido resultados abaixo do esperado nos primeiros testes de performance. Na análise feita pelo site especializado AnandTech, o novo smartphone premium da Samsung não atendeu às expectativas durante as avaliações feitas em aplicativos de benchmark. O desempenho é inferior se comparado com o iPhone X , iPhone 8 , e, também, iPhone 7 , lançado há dois anos.

A análise foi feita em uma unidade fornecida pela Samsung aos jornalistas durante a MWC 2018. Segundo a marca sul-coreana, o modelo testado trazia uma versão de sistema específica para o evento. Ela garante que a performance será diferente nos smartphones que serão destinados ao consumidor final.

Os aplicativos de benchmark testam o hardware do celular simulando o uso em diversas situações. Com base no teste, eles dão uma nota que serve para medir a performance do smartphone. Dessa maneira, podemos ver como ele pode desempenhar no dia a dia, ainda permitindo comparar o resultado com o de outros smartphones.

No GeekBench, um dos aplicativos de benchmark mais populares, o processador Exynos 9810 do Galaxy S9 perdeu para o A11, do iPhone X e 8, e do A10, do iPhone 7. O chip da Samsung alcançou 3.734 pontos no teste single core, que testa apenas um núcleo do dispositivo, enquanto os dois modelos da Apple alcançaram 4.630 e 4.007, respectivamente.

Já no PCMark, que analisa o desempenho baseado no uso real, como navegação na internet, o resultado foi ainda pior. Em alguns testes, o smartphone ficou atrás de outros concorrentes, como o Huawei Mate 10 Pro e Pixel XL 2, e até mesmo do Galaxy S8, o que é surpreendente, já que o lançamento tem a promessa de entregar duas vezes mais perfomance do que o modelo anterior. No GFXBench, que testa o desempenho gráfico, o novo celular da Samsung também ficou abaixo do iPhone X e 8.

A performance ruim estaria ligada a um corte na velocidade do processador ocasionada pelo firmware específico para a MWC. O AnandTech constatou que o Exynos 9810 do modelo testado estava trabalhando a uma velocidade menor do que as especificações detalhadas pela Samsung. A expectativa agora é de que a empresa cumpra com o prometido para a versão que será liberada para o público, garantindo a capacidade máxima.

O Galaxy S9 e S9 Plus foram anunciados em duas versões, com processadores diferentes: Exynos 9810 e Qualcomm Snapdragon 845. Suas fichas técnicas incluem câmera com abertura variável, áudio estéreo e Bluetooth 5.0. No Brasil, será vendido o modelo com o chip da Qualcomm.

Via AnandTech, TNW e NDTV

Fonte: G1/Techtudo