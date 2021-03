Gilmar afirma que o STF não tirou poderes do governo: ‘Fake news’

Ministro do STF atacou o chanceler Ernesto Araújo por postagem sobre decisão da Corte referente à pandemia

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes garante que a Corte não tirou autoridade do governo federal no enfrentamento à covid-19. Em publicação no Twitter, o juiz do STF rebateu uma postagem do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O chanceler criticava uma reportagem negativa da CNN acerca da situação do surto de coronavírus no Brasil.

“A emissora entende tudo errado sobre o Brasil e a covid. Aqui estão os fatos: após uma decisão do Supremo Tribunal de abril de 2020, os governadores dos Estados — não o presidente — têm, na prática, toda a autoridade para estabelecer/gerir todas as medidas de distanciamento social”, escreveu Araújo em inglês, na rede social, na quarta-feira 10.

O magistrado se incomodou e respondeu afirmando que a declaração do integrante do Poder Executivo é “fake news”: “A verdade é que o Supremo Tribunal Federal decidiu que as administrações federal, estadual e municipal têm competência para adotar medidas de distanciamento social. Todos os níveis de governo são responsáveis pelo desastre que enfrentamos”.

Em abril de 2020, o STF reconheceu a competência de governadores e prefeitos para delinear as estratégias de combate ao coronavírus. À época, o presidente Jair Bolsonaro estudava editar decretos com a finalidade de reabrir setores da economia. Na prática, os juízes do Supremo entenderam que a palavra final no que diz respeito ao coronavírus é dos entes federativos.