Google Trends revela o que os brasileiros pesquisam sobre as eleições

O Google Trends é uma ferramenta do Google que exibe gráficos e tendências com base nas palavras-chave que os usuários mais buscam na internet. A plataforma ganhou um site especial nesta semana que mostra quais têm sido as principais pesquisas dos brasileiros quando o assunto são as eleições de 7 de outubro.

A novidade foi anunciada em junho durante o evento Google for Brasil, realizado em São Paulo. O site havia sido prometido para agosto, mas só chegou agora em setembro. Para conhecer a Central de Dados do Google Trends, basta acessar este link.

Na página você pode conferir quais candidatos têm sido mais buscados nos últimos sete ou 30 dias, com um gráfico mostrando a variação ao longo do tempo e um mapa que exibe em que estado cada candidato tem sido mais pesquisado na última semana.

Dá para ver também quais são os tópicos e termos mais buscados do ano. Os assuntos “saúde”, “educação” e “emprego”, por exemplo, estão na liderança do volume de buscas desde março. Especialmente em abril, o tema “impostos” também chegou ao topo das pesquisas.

Outro dado levantado pela página especial de eleições do Google Trends tem a ver com as perguntas que os usuários mais fazem ao Google. “Como anular o voto?”, “Como justificar o voto?”, “O que acontece se eu não votar?” e “Como votar nas eleições?” são algumas as buscas em alta.

Além disso, o Google lançou também um segundo projeto especial chamado “Na busca do Candidato“, que a empresa descrevecomo “uma experiência visual interativa construída com dados do Google Trends sobre os presidenciáveis, feita especialmente para celulares e dispositivos móveis, e assinada pela designer brasileira Carol Cavaleiro”.

Ao acessar a página, você pode ver mais detalhes sobre as pesquisas feitas por candidatos à presidência. O site mostra, por exemplo, quais termos estão mais relacionados a cada um dos postulantes e os temas predominantes nas buscas sobre cada um, como “ideologia”, “mídia” e “biografia”, por exemplo.

Outro gráfico interativo exibido na página “Na busca do Candidato” é a órbita de cada um – isto é, que outras figuras públicas aparecem em buscas relacionadas a cada um dos presidenciáveis. Os nomes do ex-presidente Lula e do também candidato Ciro Gomes, por exemplo, aparecem na órbita de Jair Bolsonaro, líder das pesquisas de intenção de voto.

O “Na busca do Candidato” é fruto de designers e programadoras brasileiras. A metodologia por trás dos gráficos, segundo o Google, é a de análise de “uma amostra aleatória das buscas feitas usando a máquina de busca do Google em um período específico de tempo e as classifica em uma escala de 0 a 100, sendo 100 o termo de maior interesse de pesquisa. Todos os outros valores são calculados em relação ao de maior interesse”.

