Governador entrega quase duas mil casas do Residencial Cristal Calama I e II, em Porto Velho

O governador Confúcio Moura entregou na manhã deste sábado (3), em Porto Velho, mais de 1.960 casas do Residencial Cristal Calama, I e II. O habitacional comportará mais de 12 mil pessoas de famílias inscritas e aprovadas no Programa Morada Nova, do governo de Rondônia, em parceria com o governo federal, através do Programa Minha Casa, Minha Vida.

O residencial popular conta com 2.941 residências no total, e a diferença deve ser entregue aos beneficiados até o final deste ano. Na cerimônia de entrega das chaves, o governador garantiu às famílias que todos os equipamentos sociais, como creche, escola, posto de saúde e segurança deverão ser implantados na região para dar aos moradores a qualidade de vida tão esperada e aconselhou às famílias a cuidarem das casas e da à boa convivência em comunidade. “O Residencial Cristal Calama é de vocês”.

“Teremos aqui uma população maior do que de muitos municípios do interior do estado. E estamos muito felizes por mais esta conquista, afinal, trabalhamos muito e tivemos um longo caminho para chegar a este resultado, de uma parceria e luta de muitas mãos. Conseguimos mais casas em Rondônia, proporcionalmente, do que o estado do Pernambuco. A partir de hoje, essas famílias têm 30 dias para fazerem suas mudanças e passarem a morar nessas casas, realizando o sonho da casa própria, instrumento de maior dignidade para o cidadão”, disse Confúcio.

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, esteve na capital especialmente para o evento, e entregou a primeira chave a Joedson Viana de Matos, 37 anos, e sua mãe Margarida Viana de Matos, 59 anos. “Nós estamos, com muito esforço dos governos estadual e federal, realizando o sonho da casa própria dessas famílias, e um investimento de R$ 170 milhões da União e mais R$ 15 milhões de contrapartida do estado. Dona Margarida, que pagava R$ 600 de aluguel, agora vai pagar menos de R$ 200 de parcela de um imóvel próprio, onde poderá melhorar com essa economia a qualidade de vida familiar, com mais alimento na mesa e mais autonomia em sua residência”, considerou o ministro.

Baldy adiantou ainda que para este ano estão previstos R$ 16 milhões para melhorias em outros municípios de Rondônia, e autorizou projetos de duas creches e uma escola para atenderem aos moradores do Cristal Calama. “O governo de Rondônia pode atualizar os projetos que já existiam para a região do residencial, que nós já estamos autorizando que eles sejam atendidos para trazer mais qualidade e acesso a esses direitos para os moradores do habitacional. Essa aliança entre os governos e prefeitura é para o bem da população que tanto espera por esses benefícios”.

Com a felicidade estampada no sorriso dos novos moradores, Dona Margarida disse que a casa é uma benção recebida. “Cheguei do Acre em Porto Velho quando um filho tinha dois aninhos de idade. Já passei por muita dificuldade, pagando aluguel e batalhando pela sobrevivência. Pelo menos agora, vou pode ter um pouco mais de sossego, pagando menos de R$ 200 para morar no que agora realmente é nosso”, declarou a diarista.

A segunda a receber a chave da nova moradia, Dona Maria Alves dos Santos, lembrou também os anos de luta para pagar aluguel. “Eu sempre morei de aluguel, não foi fácil. Agora vamos morar aqui meu filho, minha nora, meu marido e eu. Estou muito feliz. Meu filho e minha nora ficam com a gente até receber as chaves da casa dele, que também já foi sorteado. Estamos muito gratos”, concluiu.

Fonte

Texto: Vanessa Farias

Fotos: Jeferson Mota

Secom – Governo de Rondônia