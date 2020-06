IFRO: inscrições para processo seletivo são prorrogadas e número de vagas é ampliado

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) prorrogou até o dia 21 de junho as inscrições para o Processo Seletivo 2020/2. Foi ampliado o número de vagas disponíveis para os cursos superiores, em Tecnologia em Gestão Comercial e Tecnologia em Gestão Pública, no Campus Porto Velho Zona Norte, com oferta de mais 80 (oitenta) vagas em cada curso.

Ao todo estão sendo ofertadas 4440 vagas em todo o processo seletivo, distribuídas em oito campi e 45 polos de Educação a Distância (EaD).

Os candidatos interessados podem realizar a sua inscrição no portal: selecao.ifro.edu.br, até às 23h59min do dia 21 de junho. Para os cursos de graduação, é necessário ter em mãos os documentos pessoais e o resultado do Enem dos anos de 2009 até a edição mais recente; para o curso técnico, deverão ser apresentadas as notas regulares do Ensino Médio.

As inscrições, as matrículas e os cursos são totalmente gratuitos. É necessário que o candidato leia todo o edital e o manual do candidato. “O Manual do Candidato, além de trazer um pequeno resumo dos pontos principais do Edital, apresenta o perfil do egresso de cada curso e o mercado de trabalho onde os egressos poderão atuar após a conclusão do curso”, explicou a Coordenadora de Exames e Admissão (CEA), Wilka Alexandra de Lima Campos.

É importante também que o candidato se atente ao cronograma dos editais, que estão disponíveis no nosso portal institucional. As dúvidas podem ser esclarecidas pela própria CEA. “Após a leitura do Edital e do Manual do Candidato, se ainda restar alguma dúvida, ele poderá encaminhar e-mail para a coordenação do Processo Seletivo, seguindo as orientações constantes no próprio edital”, ressaltou a coordenadora.

Foram publicados dois novos editais (um para os cursos de nível superior e outro para o curso de nível técnico) que tratam da oferta de novas vagas para o ensino superior e do remanejamento das vagas, que é a possibilidade, em caso de não preenchimento das vagas disponibilizadas, do remanejamento para outros polos ou campi do Instituto Federal, de acordo com a demanda de inscrição registrada no sistema.

O candidato poderá corrigir os dados de sua inscrição e confirmá-la até o final do período de inscrição, 21 de junho. A divulgação da classificação e a publicação do resultado preliminar ocorrerão no dia 25 de junho. Os novos cronogramas já estão disponíveis com as datas alteradas.

O início das aulas acontecerá a partir do segundo semestre letivo deste ano, observando o calendário acadêmico de cada unidade. O IFRO, devido à pandemia do coronavírus, está replanejando seu calendário acadêmico e em breve divulgará a data oficial para o início das atividades.

Fonte: folhadevilhena