IHPEC revela números de pesquisa previa eleições 2018 em Rondônia

Pesquisa realizada pelo IHPEC – Instituto Haverroth de Política Estatística e Comunicação – revela corrida para o Governo em duas configurações – uma com Ivo Cassol, Maurão, Acir e Mariana Carvalho, outra com Expedito Junior, Maurão e Jesualdo Pires. Para o Senado também duas configurações – uma com Expedito e Jesualdo no páreo, e outra sem esses dois nomes. Para Deputado Federal e Estadual, foi divulgada uma lista com 20 e 50 nomes, respectivamente.

Dados técnicos – Número de identificação: RO-06627/2018. Data de registro: 06/06/2018, data de divulgação: 12/06/2018. A pesquisa teve início no dia 07/06/2018 e término dia 11/06/2018 e foi feita por conta própria. Metodologia de pesquisa: Amostragem Sistemática e estratificada, com aplicação de formulário em entrevista direta, in loco, aos eleitores do Estado de Rondônia. O formulário continha questões estimuladas e resultam em dados quantitativos. Foram ouvidos 4.717 eleitores. O intervalo de confiança 95%, e a margem de erro de 2,5%.

Tabelas referentes aos números apurados:

Configuração I – Governo de Rondônia Total Ivo Cassol (PP) 41,3 Mariana Carvalho (PSDB) 14,0 Acir Gurgacz (PDT) 9,5 Maurão de Carvalho (PMDB) 9,3 Daniel Pereira (PSB) 9,3 Vinicius Miguel (REDE) 4,6 Não soube responder 12,0 100,0

Configuração II – Governo de Rondônia Total Expedito Junior (PSDB) 32,1 Maurão de Carvalho (PMDB) 15,2 Jesualdo Pires (PSB) 12,1 Vinicuis Miguel (REDE) 6,5 Não soube responder 34,1 100,0

Configuração I – Senador = média do 1º e 2º Votos Total Confúcio Moura (PMDB) 17,3 Valdir Raupp (PMDB) 17,2 Expedito Junior (PSDB) 17,0 Fátima Cleide (PT) 11,8 Jesualdo Pires (PSB) 6,0 Pastor Castelo Branco (PHS) 4,2 Aloisio Vidal (PSOL) 3,2 Caetano Neto (SOL) 2,1 Terrinha (PMB) 1,7 Não soube responder 19,5 100,0

Configuração II – Senador = média do 1º e 2º Votos Total Confúcio Moura (PMDB) 21,7 Valdir Raupp (PMDB) 19,6 Fátima Cleide (PT) 15,2 Pastor Castelo Branco (PHS) 5,9 Aloisio Vidal (PSOL) 4,5 Caetano Neto (SOL) 2,7 Terrinha (PMB) 2,3 Não soube responder 28,1 100,0

Deputado Federal – os 20 mais citados Total Leo Moraes (PTB) 4,93 Luiz Claudio (PR) 4,86 Mariana Carvalho (PSDB) 4,82 Lucio Mosquini (PMDB) 4,54 Jaqueline Cassol (PP) 4,45 Marcos Rogério (DEM) 4,38 Marinha Raupp (PMDB) 4,11 Melki Donadon (PDT) 3,97 Expedito Netto (PSD) 3,94 Lucas Follador (DEM) 3,91 Lindomar Garçon (PRB) 3,75 Mauro Nazif (PSB) 3,28 Tiziu Jidalias (SOL) 3,23 Hernandes Amorim (PR) 3,01 Padre Ton (PT) 2,96 Nilton Capixaba (PTB) 2,96 Paulinho do Cinema (PP) 2,67 Rosangela Duarte (PR) 2,46 Anselmo de Jesus (PT) 2,44 Padovani da Agricultura (PSL) 2,26 Outros nomes citados (ou NR) 27,09 100,00

Deputados Estaduais – lista dos 50 mais citados Total Adelino Folador 2,75 Jean de Oliveira 2,70 Pimentel 2,67 Lebrão 2,67 Luizinho Goebel 2,61 Marcelino Tenório 2,57 Ribamar Araujo 2,53 Só na Bença 2,50 Rosangela Donadon 2,45 Aecio da TV 2,41 Saulo Moreira 2,38 Laerte Gomes 2,38 Lazinho da Fetagro 2,30 Ezequiel Junior 2,32 Ezequiel Neiva 2,41 Pr. James 2,15 Furia 2,17 Lourival Amorim 2,08 Tucura 1,78 Edson Martins 2,05 Herminio Coelho 2,04 Jean Mendonça 1,81 Geraldo da Rondônia 1,90 Cleiton Roque 1,78 Laerte Queiroz 1,40 Alex Redano 1,84 Ferrari 1,84 Edvaldo Gomes 1,43 Dr. Neidson 1,37 Airton Gurgacz 1,47 Jurandir 1,46 Zé da Jordan 1,31 Ari Saraiva 1,28 Dr. Célio 1,22 Cassia Muleta 1,31 Dr Lucas 1,19 Delegado Moralis 1,34 Jonhy Paixão 1,28 Ismael Crispim 1,11 Dário Moreira 0,89 Flavio Correa 1,04 Cirone 1,07 Cecilia 1,01 Adriano Boiadeiro 1,04 Chiquinho da Emater 0,95 Adriano Bombeiro 1,02 Anderson Singeperon 0,88 Jesuino Boabaid 0,74 Dr. Adilson 0,86 Outros nomes citados (ou NR) 14,26 100,00

