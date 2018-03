Inaugurada Escola do Senai em Pimenta Bueno

A Federação das Indústrias de Rondônia inaugurou nesta terça-feira, 6, a escola do Senai Jonas Tavares, na cidade de Pimenta Bueno, para atender a formação de mão de obra especializada às indústrias da região. Antes mesmo de ser inaugurada, a escola-fábrica do Senai já contribui com a formação profissional para duas indústrias locais. No total, são 80 alunos participando dos cursos na modalidade aprendizagem industrial, assistente de produção/almoxarife in company, para atender as indústrias Globoaves e Ciclo Cairu.

O nome da escola é uma homenagem a um dos principais pioneiros e fundador do município de Pimenta Bueno. Na inauguração se fizeram presentes a viúva Helena Campos da Silva e a filha Juliana Campos Tavares.

A escola-fábrica do Senai tem capacidade para atender mil alunos em três turnos e já está trabalhando na formação técnicos sob encomenda para duas indústrias da região. “O apoio das empresas locais, da indústria e de outros segmentos, além do poder público será determinante para a consolidação desta escola e sua participação no processo de desenvolvimento econômico da Pimenta Bueno e da Região”, pontuou o presidente da Fiero, Marcelo Thomé, durante a solenidade de inauguração.

“Com esta escola do Senai, chegamos para contribuir com a fase atual do desenvolvimento, ampliando a industrialização da nossa produção, assegurando a agregação de valor aos nossos produtos e aumentando a geração de emprego e renda, sustentáculos indispensáveis à qualidade de vida do trabalhador”, reiterou o presidente da Fiero.

Para o vice-presidente de meio ambiente e sustentabilidade da Fiero e presidente do Sindicato dos Madeireiros de Pimenta Bueno, Ivandro Behenck, a inauguração da Escola Senai em Pimenta Bueno representa um marco para a região, “Esta escola é resultado do empenho de muita gente, principalmente do ex-presidente da Fiero Denis Baú, que tomou a decisão de construí-la, ao atual presidente Marcelo Thomé que, a despeito da adversidade na economia, bancou a conclusão de quatro escolas do Senai no interior, sendo esta a última a ser inaugurada.

Behenck enalteceu também a laboriosa contribuição de cada um dos colaboradores que se empenham cotidianamente em prol pela pontualidade e pela qualidade dos serviços que ofertamos. Ivandro também destacou o apoio e participação da classe política e dos empresários de Pimenta Bueno.

Representando o governador Confúcio Moura, o superintendente estadual de Desenvolvimento e Infraestrutura (Sedi), Basílio Leandro, destacou a importância da parceria entre o Governo do Estado e o Sistema Fiero, que possibilita, por exemplo a execução do Plano de Desenvolvimento Industrial de Rondônia, concluído recentemente. Basílio disse que a gestão Confúcio |Moura tem um olhar especial sobre a educação e, “por isso, reputo como da maior relevância a inauguração desta escola do Senai”, disse.

Com a participação de poucos políticos e muitos empresários, a inauguração da escola do Senai em Pimenta Bueno teve um testemunho importante: a fala do empresário Eugênio Ribeiro, da Ciclo Cairu, um dos maiores fabricantes de bicicletas, peças para bicicletas e motos e capacetes do Brasil e da América do Sul.

A Ciclo Cairu é uma das primeiras indústrias da região a contratar os serviços do Senai: duas turmas de eletrotécnicos e eletromecânicos estão em formação.

Assessoria de Comunicação Social do sistema Fiero

Carlos Araújo