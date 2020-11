Indecisos podem definir eleições em Rolim de Moura, taxa é superior a 20%

Candidatos buscam apresentar propostas para obter votos dos indecisos. Pesquisa realizada pelo IHPEC ouviu cerca de 600 eleitores nos dias 22 e 23 de outubro

O Instituto Haverroth de Política Estatística e Comunicação (IHPEC) registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o número RO-03393/2020, a pesquisa de intenção de votos para o município de Rolim de Moura, cidade com 39.368 mil eleitores.

Para obter os dados, foram entrevistados 592 eleitores do município entre os dias 22 e 23 de outubro de 2020. A margem de erro é de 4,0 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada por conta própria pelo IHPEC e buscou avaliar a opinião dos eleitores do município para análise prévia.

Se aproximando das eleições, que acontece no próximo dia 15 deste mês, a cidade de Rolim de Moura apresenta dois candidatos praticamente empatados de acordo com a margem de erro. Atualmente, o candidato do (MDB) Aldo Júlio ocupa a primeira posição das intenções de voto com 24,5%.

Já a segunda colocação, é ocupada pelo candidato do (PODE) Uender Nogueira que hoje está com 20,4% das intenções de voto. Próximo dele, está o Prof. Rodnei Paes (Solidariedade) com 16,3%. Já a quarta colocação, está o candidato Rafael Godoi (PSD) com 9,7% seguido de perto pelo candidato Dr. Lauro (Republicanos) com 8,2% das intenções de voto.

A pesquisa também apontou que cerca de 20,9% dos entrevistados não apresentaram intenções de votos e seguem indecisos. Estes números de indecisos, podem definir o futuro do município.