Índice de satisfação impulsiona atendimentos na Fhemeron

É crescente o índice de satisfação das atividades desenvolvidas pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron). A confirmação baseia-se na planilha da pesquisa de satisfação com dados do primeiro trimestre deste ano com ênfase, dentre outros temas, ao conceito que o doador atribui ao atendimento dos profissionais abordando os itens de cortesia, simpatia e atenção atingindo o nível ótimo em mais de 3 mil relatórios.

As avaliações referentes às atribuições da Fhemeron bem como a espera no atendimento também aparecem com destaque na planilha de pesquisa alcançando quase 1.500 conceitos ótimos no relatório preenchido pelos doadores de sangue. Muitos doadores que compareceram à Fhemeron nos meses de janeiro, fevereiro e março declararam doar sangue regularmente, ou seja, de 3 a 4 vezes por ano, com um total de 287. “O serviço tem melhorado tanto que percebo a cada vez. Sou muito bem recebido na instituição e não tenho nada a reclamar muito pelo contrário, achava que seria um bicho de sete cabeças, mas foi tão rápido e não é dolorido. Estamos ajudando a quem precisa”, disse o doador Jadson Santos em um dos relatórios registrados.

É na área de sugestões e conceitos que o doador dá sua opinião e, consequentemente, ajuda a Fhemeron a melhorar cada vez mais o atendimento obtendo informação que permite o alinhamento dos programas de melhoria de satisfação do público alvo, bem como envolver todos na identificação de oportunidades de manter um padrão satisfatório.

O grau de satisfação dos doadores tem impulsionado serviço desenvolvido na Fundação a atingir um patamar de eficiência de boa qualidade no atendimento. Segundo argumenta o presidente da Fhemeron, João Ricardo, a avaliação da satisfação com a qualidade de serviços revela prioridades e mostra com exatidão o desempenho dos serviços desenvolvidos. O relatório é avaliado pela equipe técnica visando sempre buscar o melhor para os doadores e, consequentemente, continuar crescendo na missão de salvar vidas.

Assessoria de Comunicação – FHEMERON RO