Industrial destaca importância de escola do Senai para a sociedade

“Mais importante que formar mão de obra especializada, é preciso ter em mente que não é só isso o resultado do funcionamento de uma escola Senai”. Observou o empresário Eugênio Ribeiro, sócio presidente da Ciclo Cairu – indústria de peças para bicicletas e motos, bicicletas e capacetes que emprega cerca de 1500 pessoas.

“Muitos profissionais e políticos como o vereador Sérgio Tobias tiveram na Cairu o seu primeiro emprego. É claro que é importante capacitar as pessoas para ocupar postos de trabalho em indústrias como a nossa, mas não podemos perder de vista que, para além disso, o que uma escola do Senai faz é assegurar a melhoria de renda às famílias, gerando sustentabilidade e qualidade de vida”, ressaltou o empresário.

Afirmando ser uma satisfação participar da inauguração de uma escola do Senai na cidade, Eugênio Ribeiro disse que o alcance social de uma escola do Senai vai muito além da formação de mão de obra especializada. Eugênio foi precedido em sua fala pelo vereador Sérgio Tobias – futuro presidente da Câmara Municipal, que revelou ter tido seu primeiro emprego na Ciclo Cairu, a quem agradeceu pela oportunidade.

O empresário lembrou que, há mais de trinta anos, quando sua família ainda morava em Carapó, no Mato Grosso do Sul, seu irmão teve de ir para São Paulo para fazer um curso do Senai – e isso foi muito importante para ele. “Então, vê Pimenta Bueno, uma cidade com pouco mais de 40 mil habitantes recebendo uma Escola Senai é motivo de muito contentamento e felicidade. Quero agradecer imensamente ao presidente da Fiero e a todos que contribuíram para a conclusão deste empreendimento”, disse o empresário.

“Muitos dos que tiveram na Cairu o seu primeiro emprego, hoje são advogados, médicos, juízes, mas também temos muitos que continuam na empresa conosco, ocupando cargos importantes de diretores e gerentes”, reiterou o empresário, acrescentando que Pimenta Bueno vem se consolidando como um polo industrial importante e por isso se capacitou a receber esta escola do Senai.

Assessoria de Comunicação Social do sistema Fiero

Carlos Araújo