Instagram apresenta instabilidade em diversas partes do mundo

Algumas pessoas tiveram dificuldades para ver fotos neste Dia dos Namorados, e não apenas no Brasil. No início da tarde desta terça-feira (12), o Instagram apresentou instabilidade em várias partes do mundo.

Se alguém tentasse ver imagens de outras pessoas, a rede social informava que “não foi possível atualizar o feed”. A situação parece ter sido normalizada por volta das 15h, de acordo com o DownDetector.

O site também indica que o problema também ocorreu com intensidade em algumas regiões dos Estados Unidos e na Europa. Pelo Twitter, o Instagram confirmou a falha, mas não detalhou o motivo.

“Estamos cientes que alguns usuários estão tendo problemas para acessar suas contas. Estamos trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível”, disse a plataforma.

Este não foi o único erro recente da plataforma. No início do mês, o Instagram também ficou instável em smartphones Android. Na ocasião, a rede social chegou a pedir que alguns usuários reinstalassem o aplicativo em seus aparelhos.

