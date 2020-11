Instituto de pesquisa projeta Minoru e Bocalom no segundo turno

O presidente do Instituto Haverroth de Política, Estatística e Comunicação (IHPEC), Dejanir Haverroth, aponta que haverá segundo turno em Rio Branco. Pelas projeções feitas pelo IHPEC, Minoru Kinpara e Tião Bocalom polarizam as intenções de voto na capital.

“Minoru tem votos consolidados e tem um apelo muito forte com a juventude. Bocalom alcançou uma sobrevida no final. São dois nomes que polarizam as intenções de votos na capital”, explica Haverroth.

Nessa sexta-feira, dia 13, o Instituto Haverroth de Política, Estatística e Comunicação (IHPEC), de Rondônia, divulgou pesquisa de intenção de realizada no dia 09 e 10 de novembro. Foram ouvidas 630 pessoas na capital acreana. Tiao Bocalom (PP) aparece com 28,9%; Minoru Kinpara (PSDB) com 24,1%; seguido de Socorro Neri, com 17,1%.

Dados do instituto apontam que em um possível segundo turno, Tião Bocalom e Minoru Kinpara se enfrentariam.

A pesquisa foi registrada no dia 7 de novembro de 2020. A margem de erro é de 3,9 pontos percentuais para mais ou para menos. O grau de confiança é de 95%. O número de identificação da pesquisa no TSE é AC-04665/2020.