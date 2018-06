Instituto Haverroth (IHPEC) divulga pesquisa para prefeito em Vilhena

Nessa sexta, dia 1º de junho, o Instituto Haverroth, de Ji-Paraná, divulga pesquisa de intenção de votos para prefeito na eleição suplementar de Vilhena, que acontece no próximo dia 03/06, domingo. Segundo os dados, o candidato Eduardo Japonês (PV) lidera com 4,6 pontos de vantagem sobre a candidata Rosane Donadon (MDB).

A pesquisa foi feita nesta ontem, dia 30, e hoje, 31/05, portanto após o indeferimento da candidata Rosane do TRE. O Intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro 2%.

Pesquisa realizada no dia 01 de junho

Eduardo Japonês (PV) 44,1 Rosane Donadon (MDB) 39,5 Indeciso 7,9 Branco/nulo 8,5 100

Dados técnicos da pesquisa:

IHPEC – INSTITUTO HAVERROTH DE POLITICA, ESTATISTICA E COMUNICACAO LTDA – Conre 8343/1ª Região. Número de identificação: RO-02038/Eleições Municipais Suplementares. Data de registro: 26/05/2018 Data de divulgação: 01/06/2018 Data de início da pesquisa: 31/05/2018 Data de término da pesquisa: 01/06/2018 – Entrevistados: 560 eleitores. Estatístico responsável: Tuannhy Rozeira Haverroth CONRE 10552. A pesquisa foi feita por conta própria. Não houve contratante.

A pesquisa foi feita através de Amostragem Sistemática e estratificada, com aplicação de formulário em entrevista direta, in loco, aos eleitores do município de Vilhena/RO. Formulário com questões estimuladas que resultam em dados quantitativos. O Intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro 2%.

REVISTA ENQUETE