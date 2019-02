Inteligência Artificial na Saúde é tema de seminário na Fiero

Com os olhos voltados para o futuro e as novas tecnologias, o Sistema Fiero, através do Serviço Social da Indústria Rondônia (Sesi-RO), em parceria com a Tambaki Valley, realiza dia 26, seminário com o tema ‘Inteligência artificial na saúde’. O evento acontece a partir das 19 horas, no salão de convenções da Fiero, em Porto Velho.

Através de videoconferência, Marcelo Tournier, médico brasileiro que está na região do Vale do Silício, nos Estados Unidos, desenvolvendo projetos em ciência de dados e Inteligência Artificial. Ele vai abordar as tendências mundiais desta tecnologia no setor de saúde.

O seminário também conta com a participação diretor do Laboratório de Inovação do Instituto de Câncer do Ceará (ICC Biolabs), Milton Sousa, doutor em administração, professor e especialista em empreendedorismo, inovação e estratégias para startups. Ele abordará o tema: Aceleração de Startups na Saúde.

O superintendente do Sesi-IEL e diretor regional do Senai-RO, Alex Santiago, explica que para uma organização do porte do Sesi, é cada vez mais difícil inovar adotando somente o modelo de administração tradicional. “Precisamos preparar líderes e gestores para os desafios relacionados a cultura de inovação na organização frente às exigências de um mercado cada vez mais competitivo e complexo”, afirma.

“Nós que somos gestores na saúde” ressalta, o coordenador de Saúde e Segurança na Indústria do Sesi-RO, Victor Hugo Ribeiro, “precisamos nos adaptar às transformações do mundo e, ao mesmo tempo, desenvolver nosso potencial para criar e influenciar as mudanças para os novos tempos. Inteligência Artificial não se trata de futuro, mas de uma tecnologia que já está permeando nosso dia a dia e muitas vezes nem percebemos”, disse.

A comunidade de inovação de Porto Velho “Tambaki Valley” é parceira no evento. O ecossistema tem buscado parcerias com empresas, sociedade civil organizada e governo, e já desponta como o principal hub de empreendedorismo, tecnologia e inovação em Rondônia.

As inscrições para o seminário são limitadas e os interessados podem se inscrever pelo link https://www.sympla.com.br/3-tambaki-valley-meetup-inteligencia-artificial-na-saude__463877

Assessoria de Comunicação

Carlos Araújo