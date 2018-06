Japonês realiza maior comício da eleições suplementares em Vilhena

Eduardo Japonês (PV) e Maria José (PSDB) realizaram ontem um grande comício na avenida Paraná esquina com a rua 32. Mais de 1000 pessoas se aglomeraram em frente ao grande palco repleto de personalidades políticas de Vilhena e Rondônia. O comício foi a última e maior reunião do grupo, conforme a lei eleitoral permite, no Nova Vilhena.

Estiveram no evento os vereadores Rafael Maziero, Wilson Tabalipa, França Silva, Ronildo Macedo, Pastor Francis Godoy, Samir Ali e o prefeito Adilson de Oliveira. Discursaram também o deputado Luizinho Goebel, os ex-deputados estaduais Tiziu Jidalias e Newton Schramm, a candidata a deputada federal Jaqueline Cassol, o ex-senador Expedito Junior e o senador Ivo Cassol.

Percebendo um aumento constante nas reuniões conforme a campanha se desenrolou, Japonês agradeceu o público em um discurso emocionado. Se dirigindo a seus 4 filhos em frente ao palco, ele falou sobre os últimos 30 dias de campanha. “Estão vendo quanta gente confia no papai? Quando vocês reclamam que não estou em casa é porque estou cuidando dessa Família Vilhena aqui. Fico muito agradecido de ter chegado a este grande comício e ter feito uma campanha repleta de boas propostas e eventos lindos”, disse.

Maria José também discursou emocionada e garantiu que o voto 43 será válido. “Vamos honrar seu voto. Vamos respeitar vocês. Eu tenho uma vida aqui em Vilhena e quero fazer com que todos tenham também uma boa vida aqui. Nos dêem a oportunidade de mudar Vilhena!”, afirmou.

O senador Ivo Cassol, por sua vez, garantiu que os desafios da política são grandes, mas que é necessário coragem. “Muita gente reclama da política, mas então nas próximas eleições coloque seu nome, sai a candidato, coloque sua cara a tapa em vez e ficar escondido falando mal. O Japonês tem coragem. Resolveu colocar seu nome à disposição e tem capacidade para fazer Vilhena se libertar do velho. Se vocês querem uma nova política, escolham Eduardo Japonês. Essa é uma oportunidade para vocês. Aproveitem!”, completou Cassol.

PESQUISAS – Eduardo Japonês e Maria José estão à frente em 4 pesquisas de 3 institutos de pesquisa diferentes divulgadas nesta semana. Na última, divulgada pelo Instituto Haverroth (Ihpec) nesta sexta-feira, dia 1 de junho, Japonês tem 44,1% das intenções de voto contra 39,5% de Rosani Donadon.

A amostra utilizada foi a maior de todas as pesquisas divulgadas até o momento. Ao todo 560 eleitores foram entrevistados na cidade entre os dias 30 e 31 de maio. A pesquisa, registrada na Justiça Eleitoral com o número RO-2038, não teve contratante e foi custeada pelo próprio IHPEC. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro 2%.

