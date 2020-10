Japonês visita bairros junto de Patrícia, que participa de evento para mulheres evangélicas a convite de pastora

Veículos de apoiadores já começaram a ser adesivados às dezenas e campanha de prefeito ganha as ruas

Nesta semana as visitas do prefeito Eduardo Japonês e sua candidata à vice-prefeita Patrícia da Glória começaram pelos bairros mais afastados. O comitê da dupla também abriu as portas, na avenida Melvin Jones, e já realizou no primeiro dia um “adesivaço” em dezenas de veículos. Na tarde de hoje Patrícia foi convidada a participar junto de sua mãe de um “chá da tarde” de mulheres evangélicas a convite da pastora Maria Celoir, com muita oração e louvor.

“Começamos nossas visitas pelos bairros e estamos falando muito com os moradores sobre a Saúde básica. Em nossa gestão, já em 2019, conseguimos um resultado incrível: os dados do E-SUS mostram que os postinhos de saúde realizaram mais de 331 mil atendimentos, um aumento de 86% em relação a 2017, quando foram feitos 153 mil a menos. Essa evolução foi possível graças ao investimento em infraestrutura, pois reformamos vários postinhos de Saúde, além de termos entregado equipamentos, promovido treinamentos pela Planificação da Atenção Básica, bem como colocamos coordenadores nos postinhos que realmente estão comprometidos com a Saúde pública de Vilhena”, conta o prefeito Eduardo.

Patrícia, por sua vez, que visitou diversos conjuntos habitacionais na última semana, destaca a participação em evento de mulheres na tarde deste sábado. “A pastora Maria Celoir me convidou hoje para participar junto de minha mãe desse maravilhoso evento, o ‘Chá Mulheres Doadoras de Vida’, que reuniu mulheres diversas igrejas evangélicas na casa da pastora Priscila em uma tarde de muita oração e louvor, como sempre aprendi com minha mãe, desde pequena. Mesmo com suas limitações, minha mãe fez questão de me acompanhar”, revela a candidata à vice-prefeita.

Ao mesmo tempo, no comitê de Japonês o movimento foi intenso com a aplicação de cerca de cem adesivos em carros e motos no primeiro dia de mobilização em prol da divulgação da campanha da Família Vilhena.

