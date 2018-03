Ji-Paraná é credenciada para ter curso de Medicina

O credenciamento oficial do município de Ji-Paraná para receber um curso de Medicina com 50 vagas foi realizado nesta segunda-feira, 20, no Ministério da Educação (MEC).

O credenciamento e o termo de compromisso foram assinados pelo ministro José Mendonça Filho, o prefeito Jesualdo Pires (PSB), os senadores Acir Gurgacz (PDT) e Valdir Raupp (MDB), o deputado federal Marcos Rogério (DEM), a deputada federal Marinha Raupp (DEM), os vereadores Lorenil Gomes (PTB) e Welinton Fonseca (PR), o secretário da saúde de Ji-Paranã, Renato Fuverki, e o diretor da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, Luiz Robério Tavares.

Para oficializar o credenciamento de Ji-Paraná para receber o curso de Medicina, o Ministério da Educação avaliou a capacidade e o compromisso da cidade em oferecer a estrutura de gestão pública de saúde para o uso universitário, realizando visitas aos hospitais e unidades de saúde do município, e também avaliou a capacidade das Instituições de Ensino Superior interessadas em oferecer o curso.

“Como temos uma boa rede de saúde pública, melhoramos e estamos ampliando a estrutura do hospital municipal, conseguimos comprovar para o MEC que temos condições de receber o curso de Medicina e isso vai ser muito bom para a região Central do Estado”, avalia do prefeito Jesualdo Pires.

O próximo passo é o processo seletivo entre as instituições de ensino (IES) interessadas e credenciadas para oferecer o curso. Após seleção e qualificação da Instituição, serão realizados os procedimentos de instalação, avaliando o local e corpo docente.

“A abertura deste curso de Medicina em Ji-Paraná é mais uma possibilidade que estamos criando para ampliar o acesso dos jovens rondonienses à formação aqui no Brasil, além de abrirmos uma perspectiva real de melhoria da qualidade da saúde em nosso Estado”, salienta o senador Acir Gurgacz, que trabalha desde 2012 na articulação política para trazer um curso de medicina para o Estado.

O senador Acir Gurgacz, destacou em discurso no plenário do Senado, que já destinou mais de R$ 87 milhões para investimentos na Saúde do Estado. No início de março, o senador consegui liberar a primeira parcela de um convênio de R$ 3 milhões para a instalação de uma UTI no Hospital Municipal de Ji-Paraná, a construção de um Laboratório de Análises Clínicas na cidade, e a construção de um Pronto Socorro Infantil no mesmo hospital.

Assessoria de Comunicação – Guarim Liberato