Judocas de Rondônia conquistam ouro no primeiro dia de competição das Paralimpíadas Escolares em São Paulo

Os judocas Mateus da Silva Oliveira e Danilo David Geronimo Silva desbancaram seus adversários no primeiro dia de competição das Paralimpíadas Escolares 2018 e conquistaram medalha de ouro para Rondônia. As Paralimpíadas teve início dia 19 e vai até o dia 23, sexta-feira, e está sendo realizada no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo.

Mateus da Silva Oliveira disputou pela categoria B, onde participam atletas de 15 a 17 anos. Bem preparado físico e tecnicamente pelo professor e técnico, José Oliveira, Mateus não teve dificuldade em derrotar o seu oponente, garantiu o ouro em questões de segundos.

Danilo Geronimo é da categoria A, onde disputam judocas com idade entre 12 e 14 anos. A luta de Danilo foi mais difícil e precisou de muita técnica para garantir a vitória. Tanto Mateus quanto Danilo moram em Porto Velho. Paratletas do atletismo também conquistaram medalhas no atletismo.

Nesta quinta-feira, 22, a partir das 8h, acontece o segundo dia de competições no Centro de Treinamento Paralímpico. Ao todo são 11 modalidades esportivas, sendo atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado, judô, natação e tênis de mesa. Rondônia participa da competição em cinco modalidades que são: atletismo, bocha, natação, judô e tênis de mesa.

Fonte

Texto: Eleni Caetano

Fotos: Eleni Caetano

Secom – Governo de Rondônia