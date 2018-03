Laerte Gomes anuncia academia e recurso à ampliação da sede da Associação do Bairro São Bernardo

O deputado estadual Laerte Gomes (PSDB) anunciou em Ji-Paraná a instalação de uma academia pública ao ar para o Bairro São Bernardo – Km 04- no 1º Distrito, durante evento promovido pela Associação de Moradores na sede da entidade na última quinta-feira. A academia será instalada no espaço ao lado da Unidade Básica de Saúde.

Laerte Gomes participou de um encontro na sede da Associação a convite da presidente Rita Lubiana e de membros da comunidade que teve o propósito de comemorar a passagem do Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.

Na ocasião, o deputado Laerte anunciou a liberação de uma emenda parlamentar de sua autoria no valor de R$ 90 mil para a ampliação da sede.

Com o convênio, a Associação de Moradores do Bairro São Bernardo do Km 04 poderá construir uma nova cobertura e ampliar o espaço físico onde são realizadas as palestras, cursos de aprendizado, reuniões e eventos beneficentes em prol da manutenção da associação, e a membros da comunidade.

Laerte Gomes informou que a academia será instalada em parceria com a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde; ele destacou o lado positivo de uma comunidade trabalhar unida, como é o caso dos moradores no Bairro São Bernardo.

“Quero parabenizar a senhora Rita Lubiana pelo brilhante trabalho em prol da associação. Eu ouvi tantas histórias bonitas de união, de parceria e de superação nessa comunidade que a minha vontade de ajudar se multiplicou. Que vocês continuem mobilizados em conquistar o que é seu de direito, e que outras pessoas e organizações apareçam para ajudar este importante setor de Ji-Paraná”, declarou o deputado.

Durante o encontro na sede da associação, alunos do curso de Enfermagem do Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná (Ceulji-Ulbra) prestaram atendimentos ofertando exames preventivos para as mulheres que prestigiaram o evento.

