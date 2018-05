Licitação do transporte escolar da Santa Marcelina sai dia 15, confirma Daniel Pereira a Deputado Garçon

Em audiência com o Governador Daniel Pereira, o Deputado Federal Lindomar Garçon (PRB-RO) confirmou aos pais dos alunos e à diretora da escola Santa Marcelina da BR, Maria de Lourdes Javaro, que dia 15 de junho será a abertura da licitação visando a contratação da empresa de transporte escolar com monitores, e assim promover melhorias no transporte que atende os alunos da escola Santa Marcelina.

Hoje o transporte escolar fornecido pelo estado, que beneficia pais e alunos, não conta com monitores, são antigos e insuficientes, sempre quebram, atrasando as aulas e consequentemente prejudicando o ano letivo, com isso acredita-se que a terceirização é o melhor caminho.

Lindomar Garçon na última reunião acompanhou uma comissão da direção da escola o qual foi parabenizado pelos gestores por trabalhar a muitos anos por esta causa.

Por sua vez, o Parlamentar e a comissão agradeceram ao governador Daniel Pereira e à Secretária da Educação, Maria Angelica Silvia Ayres, pela presteza que foram recebidos e atendidos com suas reivindicações.

Assessoria de Comunicação

Gabinete Dep. Lindomar Garçon